«Наша сила - в единстве!»: Белорусские медики записали видеообращение 1 20.09.2020, 22:11

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Врачи осудили преступления режима Лукашенко.

Белорусские врачи и медицинские работники записали видеообращение.

В связи с происходящими событиями врачи Республики Беларусь подготовили видеообращение, в котором высказывают своё отношение к непрекращающимся нарушениям прав человека и беспрецедентному насилию на всей территории нашей страны.

«Мы - медицинские работники Республики Беларусь. Мы - против насилия и обмана. Нас уже более 1800 человек», - говорится в описании к видео.

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