«Наша сила - в единстве!»: Белорусские медики записали видеообращение

«Наша сила - в единстве!»: Белорусские медики записали видеообращение1
- 20.09.2020, 22:11
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Врачи осудили преступления режима Лукашенко.
Белорусские врачи и медицинские работники записали видеообращение.
В связи с происходящими событиями врачи Республики Беларусь подготовили видеообращение, в котором высказывают своё отношение к непрекращающимся нарушениям прав человека и беспрецедентному насилию на всей территории нашей страны.
«Мы - медицинские работники Республики Беларусь. Мы - против насилия и обмана. Нас уже более 1800 человек», - говорится в описании к видео.