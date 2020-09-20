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«Наша сила - в единстве!»: Белорусские медики записали видеообращение

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  • 20.09.2020, 22:11
  • 5,797
«Наша сила - в единстве!»: Белорусские медики записали видеообращение

Врачи осудили преступления режима Лукашенко.

Белорусские врачи и медицинские работники записали видеообращение.

В связи с происходящими событиями врачи Республики Беларусь подготовили видеообращение, в котором высказывают своё отношение к непрекращающимся нарушениям прав человека и беспрецедентному насилию на всей территории нашей страны.

«Мы - медицинские работники Республики Беларусь. Мы - против насилия и обмана. Нас уже более 1800 человек», - говорится в описании к видео.

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