С начала пандемии в мире обнаружено более 31 миллиона случаев COVID-19 21.09.2020, 17:10

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При этом количество выздоровевших превышает 21 миллион.

В мире уже более 31 миллиона случаев COVID-19. Из них известно о 961 435 случаях смерти и более 21 миллиона случаев выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.

США – 6 831 984

Индия – 5 487 580

Бразилия – 4 544 629

Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 1 105 048

Перу – 768 895

Колумбия – 765 076

Мексика – 697 663

ЮАР – 661 211

Испания – 640 040

Аргентина – 631 365

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