С начала пандемии в мире обнаружено более 31 миллиона случаев COVID-19
- 21.09.2020, 17:10
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При этом количество выздоровевших превышает 21 миллион.
В мире уже более 31 миллиона случаев COVID-19. Из них известно о 961 435 случаях смерти и более 21 миллиона случаев выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.
США – 6 831 984
Индия – 5 487 580
Бразилия – 4 544 629
Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 1 105 048
Перу – 768 895
Колумбия – 765 076
Мексика – 697 663
ЮАР – 661 211
Испания – 640 040
Аргентина – 631 365