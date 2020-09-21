Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2» 1 21.09.2020, 22:27

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Майк Помпео

Фото: Reuters

США вместе с рядом других стран намерены остановить строительство российского газопровода.

Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК.

«Мы надеемся, что газопровод «Северный поток-2» не будет достроен, мы работаем над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — сказал Помпео.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток-2» создает риск для Европы, которая становится зависимой от газа, поступающего из России», — продолжил глава Госдепа и добавил, что газопровод угрожает Украине, о чем, по его мнению, «переживают многие немцы».

Помпео также выразил надежду, что правительство Германии взглянет на эту проблему под таким же углом, причем неважно почему: из-за того, что произошло с оппозиционером Алексеем Навальным, или вследствие осознания «реальных последствий для безопасности, которые возникают из-за зависимости от российского газа».

Он заявил, что, когда против Скрипалей было применено химическое оружие, Вашингтон принял очень сильные ответные меры. «Нет никаких оснований ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют должным образом на то, что произошло, когда все данные будут доступны», — добавил Помпео.

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