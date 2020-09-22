«Если россияне придут не с благими намерениями, восстанет каждый белорус» 4 22.09.2020, 14:38

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Михаил Загорцев

Белорусский чиновник, получивший должность в Крыму, записал видеообращение в Смолевичах.

Портал tut.by 22 сентября опубликовал видео, где бывший глава Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев осуждает насилие силовиков после президентских выборов в Беларуси. Накануне стало известно, что Загорцева назначили заместителем главы администрации Ялты в аннексированном Россией Крыму, сообщает «Радыё Свабода».

Видео записано в Смолевичах, но точная дата записи неизвестна. В обращении Загорцев говорит, что находится на лечении после операций. Он утверждает, что дважды пережил клиническую смерть, боялся и боится, что не доживет до «свободной Беларуси».

«Наши дети сделали это, большое спасибо нашим женщинам за все. Наше поколение извиняется, что допустило это. Бывшие коллеги, мэры городов, председатели, еще не поздно не допустить кровопролития. Вы видели, что люди решили все изменить, вы этому мешали, еще не поздно исправиться и идти вместе с народом», - говорит он.

В обращении Загорцев призвал своих бывших коллег-руководителей белорусских районов перейти на сторону народа, обратился к своим знакомым генералам и министру внутренних дел Юрию Караеву.

«Господин Караев, вы вспомнили вашу семью и детей. Почему вы не помните о наших детях? Здесь много разговоров о российском следе. Здесь сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами», - говорит экс-чиновник.

Загорцев сказал, что обратился к мэрам российских городов-побратимов [Смолевичей], а также руководителей российских заводов, с просьбой не пускать своих детей совершать насилие в Беларуси.

«Я сказал, что да, мы были изолированы. Мы не видели и не понимали, что происходит. Когда мы увидели все это в интернете, взрослые здоровые мужики рыдали. Но я им (россиянам - ред.) сказал: не пускайте сюда своих сыновей. Ведь если они придут не с благими намерениями, восстанет каждый белорус», - сказал Загорцев, упомянув Вторую мировую войну.

Загорцев сказал, что гордится своими детьми и родственниками, которые ходят на протесты, а также извинился, что допустил насилие.

В Ялте Загорцев будет куратором деятельности территориальных органов, сферы жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта. С 2011 по март 2020 года Загорцев занимал должность председателя Смолевичского райисполкома. До этого был председателем Бобруйского горсовета «депутатов», занимал другие административные должности в Бобруйске, Гомеле.

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