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«Баста!»: План действий на 23 сентября

  • 23.09.2020, 7:52
  • 5,862
«Баста!»: План действий на 23 сентября
Фото: ТАСС

Партизанский протест по всем городам и подготовка к Маршу 97%.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 23 сентября:

— Доброе утро, друзья! Вчера мы здорово погуляли по своим районам. Сегодня - продолжаем и не забываем о подготовке к ударному Маршу в воскресенье.

Партизанский протест по всем городам и районам. Любой формат - шествия, концерты, вечеринки, цепи солидарности, встречи с соседями, пикники. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Будьте мобильны. Не нужно стоять на одном месте. Меняйте дислокацию - в своем районе вы ориентируетесь намного лучше, чем бандиты в форме. Используйте разведку.

Защищайте своих. Спокойным уверенным тоном разговаривайте с сотрудниками милиции, если ваши пути все-таки пересеклись. Становитесь в сцепки, если лукашисты пытаются кого-то забрать.

Те, кто вчера был дома, - присоединяйтесь. Чем больше нас на улице, тем сложнее действовать бандитам. Места проведения акций вы знаете. Ждем вас с нетерпением.

Нас должно быть видно по всем городам не только вечером, но и днем. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов, граффити и листовки.

Студенты и школьники, ваше учебное заведение - ваша территория. Берите пример с ваших коллег из минских вузов и устраивайте протест прямо там. Приходите на учебу в белых и красных одеждах, проводите чтение стихов, пойте песни. Включайте фантазию и покажите креатив.

Представители групп сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси предложили начать генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.

Максимально распространяем информацию о подготовке Марша. Интернет, листовки, стикеры, граффити, креативные призывы, разговоры с соседями и коллегами. Приглашаем на Марш всех всеми доступными способами.

Для ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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