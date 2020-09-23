Алесь Беляцкий: Такой «инаугурацией» Лукашенко прекращает свои полномочия 10 23.09.2020, 14:05

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АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

«Церемония» показала слабость узурпатора и вызовет новую волну протестов.

Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра «Весна», прокомментировал «Радыё Свабода» церемонию во Дворце Независимости:

— Люди не воспринимают это как реальную инаугурацию. Но по-другому он, наверное, сделать не мог. Если бы инаугурация была объявлена заранее, здесь бы уже стояли 200 тысяч демонстрантов, под его дворцом. Нужно было либо проводить тайно, либо при огромной демонстрации, которая бы не молчала.

Поэтому и пошли на такой вариант, жалкий. Он жалок, он цепляется за эту власть, делает вид, что там, за стенами его дворца, ничего не происходит. Поэтому это очередной показатель слабости Лукашенко.

Такой инаугурацией он прекращает свои президентские полномочия. Потому что он становится нелегитимным президентом. Такая инаугурация вызовет еще большие массовые протесты против таких действий.

Большинство белорусов не считают его президентом, а считают человеком, который украл эту власть, поэтому никоим образом эта инаугурация не поспособствует ему. Только делает легитимным в глазах военной хунты, на которую он опирается, и в глазах своих ближайших союзников, прежде всего России и Венесуэлы. Наш общественно-политический кризис, который начался во время президентской кампании, принимает новый оборот.

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