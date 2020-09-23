Лукашенко хочет втихаря провести «инаугурацию» 48 23.09.2020, 10:46

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Фото: tut.by

(обновляется) Саша-таракан знает, что за него никто не голосовал.

Как сообщает Telegram-канала «Баста!», сегодня Саша-таракан готовит проведение своей «инаугурации». О мероприятии официально не сообщается. Он хорошо знает свой рейтинг и смертельно боится срыва представления.

Дворец Лукашенко на проспекте Победителей в Минске сейчас взят под усиленную охрану. Проспект Независимости перекрыт. Машины на близлежащих улицах разворачивают.

Кортеж Лукашенко ехал по пустому городу.

Из-за перекрытия проспекта Независимости и не только в Минске образовались пробки в семь баллов.

Возле дворца Лукашенко была замечена рота почтеного караула.

Интересный кадр: кортеж Лукашенко едет возле нарисованного на дороге бело-красно-белого флага.

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