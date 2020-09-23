закрыть
23 сентября 2020, среда, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко хочет втихаря провести «инаугурацию»

48
  • 23.09.2020, 10:46
  • 15,356
Лукашенко хочет втихаря провести «инаугурацию»
Фото: tut.by

(обновляется) Саша-таракан знает, что за него никто не голосовал.

Как сообщает Telegram-канала «Баста!», сегодня Саша-таракан готовит проведение своей «инаугурации». О мероприятии официально не сообщается. Он хорошо знает свой рейтинг и смертельно боится срыва представления.

Дворец Лукашенко на проспекте Победителей в Минске сейчас взят под усиленную охрану. Проспект Независимости перекрыт. Машины на близлежащих улицах разворачивают.

Кортеж Лукашенко ехал по пустому городу.

Из-за перекрытия проспекта Независимости и не только в Минске образовались пробки в семь баллов.

Возле дворца Лукашенко была замечена рота почтеного караула.

Интересный кадр: кортеж Лукашенко едет возле нарисованного на дороге бело-красно-белого флага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич