Лукашенко хочет втихаря провести «инаугурацию»48
- 23.09.2020, 10:46
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(обновляется) Саша-таракан знает, что за него никто не голосовал.
Как сообщает Telegram-канала «Баста!», сегодня Саша-таракан готовит проведение своей «инаугурации». О мероприятии официально не сообщается. Он хорошо знает свой рейтинг и смертельно боится срыва представления.
Дворец Лукашенко на проспекте Победителей в Минске сейчас взят под усиленную охрану. Проспект Независимости перекрыт. Машины на близлежащих улицах разворачивают.
Кортеж Лукашенко ехал по пустому городу.
Из-за перекрытия проспекта Независимости и не только в Минске образовались пробки в семь баллов.
Возле дворца Лукашенко была замечена рота почтеного караула.
Интересный кадр: кортеж Лукашенко едет возле нарисованного на дороге бело-красно-белого флага.