Белорусы – силовикам: Откажитесь выполнять приказ нелегитимного узурпатора 3 23.09.2020, 14:30

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Фото: tut.by

Он сбежит, а вас оставит.

Сложите щиты и откажитесь выполнять приказ нелегитимного узурпатора. Он сбежит, а вас оставит!

«Силовики, к вам обращаются беларусы! - пишет читатель телеграм-канал «Баста!». - Мы - ваши соседи, наши дети в одну школу ходят, мы - тот самый народ, который вы клялись защищать во время присяги.

Сегодня Лукашенко незаконно узурпировал власть - он нарушил Конституцию. Вы обязаны встать, если не на сторону народа, то на сторону Конституции уж точно. Сегодняшняя ночь может стать последней для узурпатора в этой стране и уже утром он будет снимать видео из Ростова со словами "Остановитесь!"

Не дожидайтесь этого момента, ибо тогда уже будет поздно "каяться". Этим вечером, сегодня, сложите щиты и откажитесь выполнять приказ нелегитимного узурпатора. Тот из вас, кто так поступит сегодня вечером - заслужит народную амнистию! Тот из вас, кто до полуночи сегодняшнего дня не сложит щиты - пособник узурпатора. Лукашенко убежит, а вас оставит. Подумайте об этом. Сложите щиты!

Женщины, чьи сыновья или супруги служат в ОМОН, МВД, ВВ и КГБ, отправьте своему сыну или супругу короткое смс: Сложите щиты! Он сбежит, а вас оставит!»

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