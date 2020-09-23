США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку 18 23.09.2020, 21:55

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Комитет Сената США по международным отношениям отказал самозванцу в легитимности.

Комитет Сената США по международным отношениям высказался об «инаугурации» Лукашенко

«Тот факт, что «инаугурация» Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня вся Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020

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