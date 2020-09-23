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США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку

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  • 23.09.2020, 21:55
  • 15,959
США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку

Комитет Сената США по международным отношениям отказал самозванцу в легитимности.

Комитет Сената США по международным отношениям высказался об «инаугурации» Лукашенко

«Тот факт, что «инаугурация» Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня вся Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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