США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку

США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку18
- 23.09.2020, 21:55
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Комитет Сената США по международным отношениям отказал самозванцу в легитимности.
Комитет Сената США по международным отношениям высказался об «инаугурации» Лукашенко
«Тот факт, что «инаугурация» Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», - говорится в заявлении.
Напомним, что сегодня вся Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.
The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down.— U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020