Минск остановился в 7-балльных пробках 2 24.09.2020, 10:03

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Белорусы протестуют против «крысиной коронации».

Сегодня утром, по сведениям сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Минске достигали 7 баллов. Затруднено движение в центре, что в целом является привычным явлением для города в часы пик, а также заторы были и сохраняются на МКАД, сообщает onliner.by.

По состоянию на 9:00 затруднено движение на кольцевой в районе Цны, причем внутреннее кольцо испытывает проблемы на участке от Долгиновского до Логойского тракта. На внешнем кольце дела обстоят чуть лучше.

Кроме того, трудно проехать по внешнему кольцу в районе Малиновки, пробка начинается примерно от улицы Есенина и тянется до улицы Казинца. На внутреннем кольце здесь тоже заторы.

Затруднения возникают на МКАД в районе Уручья и в районе Степянки.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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