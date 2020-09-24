«Если неделю не будут работать заводы - режиму конец» 7 24.09.2020, 12:01

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Фото: ТАСС

Обращение белоруса к рабочим.

Если неделю не будут работать заводы - режиму конец. Во всех странах мира рабочие смогли, а вы плюнули на самоуважение и снова вышли на работу, потеряв уважение собственного народа.

«Уважаемые рабочие! - обращается читатель телеграм-канала «Баста!». - Сколько ещё крови женщин, студентов и ваших товарищей должно пролиться? Скольких ещё должны кинуть в тюрьмы, пытать и преследовать, чтобы вы начали наконец бастовать!

Это же не под дубинки идти, это остаться дома и выдержать давление руководства. Если неделю не будут работать заводы - режиму конец. Во всех странах мира рабочие смогли. А вы не можете?

Сколько ваших требований было выполнено? Ноль. А вы плюнули на самоуважение и снова вышли на работу, потеряв уважение собственного народа. Мы же на вас первую неделю смотрели как на героев!

Хватит быть трусами. За вами страна».

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