Обращение IT-специалиста Андрея Максимова к милиционерам набрало на YouTube 265 тысяч просмотров 16 24.09.2020, 21:10

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Он показал, как нейросеть устанавливает лукашенковских силовиков и срывает с их маски.

Белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов показал видео, как искусственный интеллект устанавливает силовиков на фотографиях и «срывает с них маски».

Он продемонстрировал инструмент, позволяющий по глазам найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Этим видео Андрей призывает силовиков отказаться от приказов разгонять протестующих.

Видео было опубликовано на его Youtube-канале. За неполный день видео собрало более 265 тысяч просмотров.

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