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В Брест привезли копию креста Евфросинии Полоцкой

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  • 25.09.2020, 9:42
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В Брест привезли копию креста Евфросинии Полоцкой

Святыня будет доступна для поклонения до 25 сентября.

24 сентября в Брест прибыла копия креста Ефросинии Полоцкой, пишет «Вечерний Брест».

Святыня будет доступна для поклонения в кафедральном соборе преподобного Симеона Столпника на улице Карла Маркса до 14.30 25 сентября.

Напомним, что белорусский духовный символ — крест Евфросинии Полоцкой — был изготовлен для церкви Святого Спаса в Полоцке по заказу преподобной полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году. Выполнен в форме шестиконечного креста высотой 51,8 сантиметра. Утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден.

В 1997 году брестский ювелир-эмальер Николай Кузьмич изготовил полноразмерную копию. Крест сделан из золота и серебра, богато украшен драгоценными камнями и ниткой жемчуга по всему периметру. Мастер Богша писал, что оценил его вместе с работой в 140 гривен. По тем временам — огромная сумма! Она была равна годовому доходу смоленского князя.

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