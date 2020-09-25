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Подкустовные выползни

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  • Ирина Халип
  • 25.09.2020, 10:30
  • 5,869
Подкустовные выползни
Ирина Халип

Неужели они хотели именно этого для своих детей и внуков?

Да, я тоже раньше думала, что подкустовные выползни – это выдумка развеселых персонажей комедии «День радио». Но теперь все стало ясно: выползни – это не выдумка. Это отдельный биологический вид. 26 лет мы наблюдали филогенез, и вот в сентябре 2020 года он наконец завершился, а вид оформился окончательно. И можно утверждать: таких видов в природе еще не было.

Весь день после секретной инаугурации коллеги из всех мировых изданий пытались найти нечто подобное в истории. Поисковики раскалялись от запросов «тайные инаугурации», историки отключали телефоны, не в силах отвечать на один и тот же вопрос, энциклопедии падали с полок, в библиотеках исчезала историческая литература, но все было безрезультатно. Тайных инаугураций под кустом в природе еще не было. И наверняка уже не будет.

Лукашенко и его вид, может, и хотели бы лежать на песке и потягивать коктейли, но видовые особенности не позволяют. И им приходится прятаться в кустах (теперь уже круглосуточно), не снимать балаклавы даже на ночь, даже перед женами и мужьями, обращаться друг к другу исключительно по собачьим кличкам, иметь на всякий случай десяток паспортов на разные фамилии, а главное – никогда, ни при каких обстоятельствах, не выходить на свет и не вступать в контакт с людьми. Впрочем, даже ночью, в темноте, не следует выползать из кустов.

А ведь раньше все было не так. Вернее, не совсем так. И члены семей все-таки могли свободно передвигаться по улицам, ходить в школы, общаться с людьми. Внучки Лукашенко спокойно учились в лицее БГУ, одна из них в прошлом году даже стала вице-мисс на лицейском конкурсе красоты. Туда же летом поступил и Николай Лукашенко. И вот, стоило начаться протестному учебному году, - все они дружно забрали документы и исчезли. Просто потому, что биологический родоначальник запретил им всем появляться среди людей и отправил в кусты навечно. А «гуцериевская» школа, которая вообще должна была открыться только в следующем году, вдруг заработала без всяких опознавательных знаков. Ее в спешном порядке перепрофилировали в закрытое учебное заведение для подкустовных выползней.

Помню, о строительстве этой школы я услышала еще два года назад. Тогда в Минске открывались сразу три частные школы. И приятель, работающий в сфере образования, тогда сказал: «Это хорошо, конечно, но если бы ты знала, какую крутую школу строит Гуцериев! Она единственная в Беларуси будет работать с аккредитацией IB (международный бакалавриат) и выдавать западные аттестаты». Вот такие были планы – международный бакалавриат, лучшие учителя, обучение в старших классах на английском. На сайте подрядчика (компании «Ю-строй») до сих пор висит описание объекта, и в качестве одного из главных достоинств – обеспечение комфортного обучения детей с ограниченными возможностями. Это значит, что изначально планы были самыми что ни на есть западными, в соответствии со стандартами цивилизованного мира. А в августе оказалось, что теперь это будет просто подпольная школа для детей тех, кто прячется в кустах и нападает из темноты.

Именно поэтому о таинственной школе в Дроздах нет вообще никакой информации. Журналисты звонили и в министерство образования, и в городской комитет по образованию, и в районное управление. И везде им говорили: нет, мы ничего не знаем, к нам эта школа отношения не имеет. И это - в Беларуси, где над каждой частной школой стоит толпа соглядатаев, инспекторов, проверяющих, и все озабочены только тем, чтобы найти недостатки и отобрать лицензию (или потребовать денег). А тут стоит посреди города здоровенная «гаргарина», о которой государство ничего не знает. Возможно, сначала ее в срочном порядке открыли только для детей и внуков Саши три процента. Сейчас, скорее всего, приняли еще и родственников других выползней, которым нельзя в городе появляться, чтобы люди их случайно не увидели: всех этих кочановых и караевых, караников и карпенковых. И теперь эти школьники, которым не повезло родиться в семьях выползней, обречены находиться за колючей проволокой среди себе подобных, не выходя на свет и не общаясь с людьми. Неужели выползни хотели именно этого для своих детей и внуков?

Впрочем, неважно, чего они хотели когда-то. Теперь они хотят лишь одного: вечной темноты, чтобы никто их случайно не опознал, всеобщей амнезии, чтобы люди забыли об их существовании, и нападения инопланетян, чтобы белорусы ушли с улиц своих городов куда-нибудь в подвалы. Но - не выйдет. На наших улицах – свет. Мы ничего не забываем (и не прощаем, разумеется). И никакие марсиане нас не загонят в подвалы, если уж ваши Караевы и Балабы не смогли. Так что убирайтесь поскорее в свои кусты, выползни.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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