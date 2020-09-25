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Анджей Дуда: Нужно сделать все, чтобы в Беларуси прошли выборы, которые признает общество

  • 25.09.2020, 16:01
  • 1,246
Анджей Дуда: Нужно сделать все, чтобы в Беларуси прошли выборы, которые признает общество
Анджей Дуда
Фото: charter97.org

Польский президент рассказал подробней о переговорах с руководством Италии.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал некоторые подробности своих переговоров с руководством Италии, пишет naviny.by.

По его словам, Варшава и Рим имеют идентичную позицию по поводу ситуации в Беларуси. «Нужно сделать все, чтобы, во-первых, в Беларуси прошли выборы, которые признает общество; а во-вторых, белорусское общество также как и общества других стран имеет право на свободу, имеет право на демократию, имеет право принимать решения о своей стране и о ее властях. Все эти стремления государства Европейского союза должны поддержать. Здесь у нас не было никаких сомнений», — сказал президент Польши.

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