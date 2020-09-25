закрыть
25 сентября 2020, пятница, 16:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Студенты БГУ потроллили Лукашенко

  • 25.09.2020, 16:37
  • 1,686
Студенты БГУ потроллили Лукашенко
фото: gazetaby.com

«Отметили годовщину коронации Рудольфа II».

Студенты ФПМИ провели акцию стенах БГУ. Комментарий под фото достоин особого внимания, пишет gazetaby.com.

«Следуя всем правилам внутреннего распорядка и под тщательным наблюдением службы безопасности БГУ, студенты ФПМИ отметили годовщину коронации Рудольфа II, короля Венгрии и эрцгерцога Австрийского, надев значки короны и одевшись в цвета австрийского флага: белого и красного. Всего было роздано более 100 значков».

фото: gazetaby.com
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич