Студенты БГУ потроллили Лукашенко 25.09.2020, 16:37

1,686

фото: gazetaby.com

«Отметили годовщину коронации Рудольфа II».

Студенты ФПМИ провели акцию стенах БГУ. Комментарий под фото достоин особого внимания, пишет gazetaby.com.

«Следуя всем правилам внутреннего распорядка и под тщательным наблюдением службы безопасности БГУ, студенты ФПМИ отметили годовщину коронации Рудольфа II, короля Венгрии и эрцгерцога Австрийского, надев значки короны и одевшись в цвета австрийского флага: белого и красного. Всего было роздано более 100 значков».

фото: gazetaby.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».