Студенты БГУ потроллили Лукашенко
- 25.09.2020, 16:37
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«Отметили годовщину коронации Рудольфа II».
Студенты ФПМИ провели акцию стенах БГУ. Комментарий под фото достоин особого внимания, пишет gazetaby.com.
«Следуя всем правилам внутреннего распорядка и под тщательным наблюдением службы безопасности БГУ, студенты ФПМИ отметили годовщину коронации Рудольфа II, короля Венгрии и эрцгерцога Австрийского, надев значки короны и одевшись в цвета австрийского флага: белого и красного. Всего было роздано более 100 значков».