Студенты БГУИР продолжают сидячую акцию протеста
- 25.09.2020, 19:05
- 2,436
Студенты поют песни и угощают друг друга пиццей.
У Белорусского государственного института информатики и радиоэлектроники (БГУИР) продолжается сидячая акция протеста студентов. Учащиеся поют песни, и угощают друг-друга пиццей, - пишет телеграм-канал «NEXTA».
Отметим, что эту акцию молодые люди проводят каждый день на крыльце вуза.
Напомним, Марш 97% состоится уже в это воскресенье, 27 сентября, в 14:00 в центре вашего города.