Студенты БГУИР продолжают сидячую акцию протеста 25.09.2020, 19:05

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Студенты поют песни и угощают друг друга пиццей.

У Белорусского государственного института информатики и радиоэлектроники (БГУИР) продолжается сидячая акция протеста студентов. Учащиеся поют песни, и угощают друг-друга пиццей, - пишет телеграм-канал «NEXTA».

Отметим, что эту акцию молодые люди проводят каждый день на крыльце вуза.

Напомним, Марш 97% состоится уже в это воскресенье, 27 сентября, в 14:00 в центре вашего города.

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