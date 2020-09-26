Еще один белорусский дипломат оставил службу по политическим мотивам 1 26.09.2020, 14:13

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Фото: tut.by

Андрей Садовский поддержал протестующих.

Уволен очередной белорусский дипломат, осудивший насилие над участниками мирных протестов, сообщает kyky_org.

Речь идет об Андрее Садовском. Во внешнеполитическом ведомстве он занимал должность советника по политическим и консульским вопросам. До того работал в посольстве Беларуси в Израиле.

Сестра Садовского Мария Садовская-Комлач прокомментировала увольнение брата так: «На бумаге выглядит как взаимно согласованное решение — стороны просто решили прекратить трудовые отношения. Он отработал там почти 20 лет, <…> при этом никогда не выступал против своих ценностей. Мне было интересно, когда ему предложат покинуть свое место по «политическим» причинам. Как видно, заняло определенное время».

Сам Садовский отреагировал на свое увольнение стихотворением:

«Наниматель не очень доволен

(Нанесен его чести урон?).

Не вписался в формат и уволен

Был в связи с соглашеньем сторон...»

Напомним, что дипломатическую службу в знак протеста уже оставили посол Беларуси в Словакии, временный поверенным в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич, сотрудник управления многосторонней дипломатии Николай Керножицкий и ряд других представителей дипкорпуса и сотрудников МИД.

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