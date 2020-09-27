закрыть
27 сентября 2020, воскресенье, 21:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Метрополитен сообщает об открытии станций «Восток», «Борисовский тракт» и «Уручье»

  • 27.09.2020, 19:24
  • 2,386
Метрополитен сообщает об открытии станций «Восток», «Борисовский тракт» и «Уручье»

Открыты также и все остальные станции минского метро.

Станции метро Восток, Борисовский тракт и Уручье, закрывавшиеся во второй половине дня воскресенья, снова открыты для пассажиров, сообщил Минский метрополитен.

"В 19.10 открыты для пассажиров станция Восток и вестибюль 2 станции Площадь Ленина (со стороны Площади Независимости)", - говорится в сообщении в официальном телеграм-аккаунте метрополитена.

"В 19.13 открыты для пассажиров станции Уручье и Борисовский тракт", - позже добавили представители транспортного предприятия.

Ранее сообщалось о временном прекращении доступа пассажиров на другие станции метрополитена.

В воскресенье в Минске проходит очередная массовая акция протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская