Метрополитен сообщает об открытии станций «Восток», «Борисовский тракт» и «Уручье» 27.09.2020, 19:24

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Открыты также и все остальные станции минского метро.

Станции метро Восток, Борисовский тракт и Уручье, закрывавшиеся во второй половине дня воскресенья, снова открыты для пассажиров, сообщил Минский метрополитен.

"В 19.10 открыты для пассажиров станция Восток и вестибюль 2 станции Площадь Ленина (со стороны Площади Независимости)", - говорится в сообщении в официальном телеграм-аккаунте метрополитена.

"В 19.13 открыты для пассажиров станции Уручье и Борисовский тракт", - позже добавили представители транспортного предприятия.

Ранее сообщалось о временном прекращении доступа пассажиров на другие станции метрополитена.

В воскресенье в Минске проходит очередная массовая акция протеста.

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