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Эммануэль Макрон: Франция — всегда на стороне борцов за свободу

  • 29.09.2020, 7:36
Эммануэль Макрон: Франция — всегда на стороне борцов за свободу
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции поддержал протестующих белорусов.

Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Лукашенко как президента, заявил о намерении обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса.

Макрон приветствовал заинтересованность президента Литвы Гитанаса Науседы и всех литовцев в поддержке белорусского гражданского общества.

«Франция всегда на стороне борцов за свободу, и нам нужно слышать демонстрантов, стремящихся к свободе и демократии. Их мужество, особенно белорусских женщин, нас к этому обязывает», — сказал Макрон.

По его словам, белорусские власти должны прекратить незаконные аресты и практику принудительного изгнания из страны членов Координационного совета. Французский лидер призвал освободить незаконно арестованных и «уважать правду избирательных урн». Франция выступает за политическое разрешение кризиса с учетом требований граждан, которые массово выходят на мирный протест уже несколько недель, сказал он.

Гитанас Науседа в свою очередь заявил, что нельзя терять время и необходимо вводить санкции в отношении белорусских властей на ближайшем саммите ЕС, который запланирован 1−2 октября. Президент Литвы в очередной раз подчеркнул, что Лукашенко не выиграл последние выборы, поэтому не может считаться легитимным главой государства, необходимы новые выборы. По словам Науседы, Литва выступает за соблюдение прав человека в соседней стране, за санкции, но также думает и о будущих отношениях с Беларусью, после ухода Лукашенко. Речь идет о помощи и облегчении доступа на европейский рынок и к финансовым ресурсам, диверсификации энергетического рынка и поддержке гражданского общества. «Я верю в дружбу с Беларусью, потому что у нас долгая общая история… Думаю, мы можем создать общую дружескую платформу и жить без страха», — отметил Науседа.

Эммануэль Макрон поддержал коллегу, высказавшись за скорейшее введение «необходимых санкций».

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