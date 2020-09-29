«У белорусов революция приняла очертания польской «Солидарности» 7 29.09.2020, 9:15

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Виктор Ерофеев

Рабочий класс Беларуси наполнен политической культурой.

В конце августа писатель Виктор Ерофеев опубликовал в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung колонку “Трагедия лжи, бесчеловечности и идиотизма” — о том, что происходит в Беларуси и в России. Философ Павел Барковский перевел ее для «Еврорадио» на русский и белорусский языки:

— Бывшую советскую империю в августе потрясли два мощных взрыва, которые окончательно загнали ее в гроб. Весь мир стал свидетелем того, что яростная реакция Лукашенко на обще-белорусское протестное движение, равное революции, и чудовищная история отравления главного российского оппозиционера Алексея Навального, выходят за рамки политики и превращаются в трагедию лжи, бесчеловечности и идиотизма (Шекспир и Оруэлл отдыхают…).

Но то, что бывшая империя оказалась в гробу, как ни парадоксально, не означает конец ее существования. Она входит в стадию «жизни после жизни», имеющую для себя и для мира непредсказуемые последствия. Окончательно освободившись от моральных обязательств элементарного человеческого общежития, не говоря уже о каких-то высоких темах цивилизации, некоронованные цари Беларуси и России, готовы на все, чтобы сохранить навсегда свою безграничную власть.

Давайте посмотрим, зачем им нужна эта власть и что стоит за протестным движением.

Плакат о Путине на протестах в Минске / Еврорадио

Мы имеем дело с двумя различными величинами, если говорить и о царях, и о протестах. Общее вот оно – мы живем и в Беларуси, и в России в царстве кривых зеркал. Пропаганда и советские стереотипы, оставшиеся у населения, превращают политическую жизнь в уродливые картины. Кривые зеркала остаются, но они трескаются, лопаются, в них все меньшее верят.

А в чем различие? Если российский царь сильнее белорусского, то напротив белорусский протест гораздо сильнее, могущественнее русского.

Лукашенко по сути дела прост. Он любит власть и сам признается (в одном из недавних интервью), что кроме как правителем никем другим быть не умеет и не может. Он пришел к власти в 1994 году на волне народного испуга от призрака непонятного капитализма и постарался превратить Беларусь в большой колхоз. За свою лояльность России, особенно начиная с правления Путина, он брал большие деньги, 6-8 миллиардов долларов в год. Это была не московская подачка, как думают некоторые, а плата за вассальскую верность.

Владимир Путин 28 сентября / Reuters via Euroradio

Постсоветское проевропейское движение как белорусов, так и Навального по сути своей очень ясно. Никто не хочет жить в зависимости от несправедливого суда, коррупции, полицейского произвола и связанной с режимом беднотой. Протестное движение утверждает: хотим жить по-человечески.

Пропагандисты Беларуси и России с подачи властей обвиняют Запад в разрушительных действиях. Это бред. Диктаторский режим – сам по себе – оказывает на страну и подданных долгоиграющее разрушительное действие.

Короче, Беларусь проснулась и захотела нормальной цивилизации, гражданских свобод и европейского благополучия. Лукашенко всем этим свою страну не может обеспечить. Вот почему он как безумный сейчас носится с автоматом и в бронежилете, изображая жертву западной агрессии.

Белорусский протест имеет все черты того польского протеста, который привел поляков обратно в Европу. Правда, белорусам не хватает Леха Валенсы, и это серьезный дефицит. Однако у них возникла опора в рабочем классе, а это мощное оружие революции. Причем, рабочий класс Беларуси наполнен политической культурой, он не просто хочет лучше жить, его тошнит от диктатуры. Революционное волнение видно во всех слоях общества, включая людей, работающих на правительство, трещины кривых зеркал идут по разным направлениям. Лукашенко пора откладывать свой калашников и сдаваться. Но в запасе у него есть многомиллионный калашников – армия России и ее главнокомандующий, который в любой момент может протянуть руку помощи. Этот жест отработан в Советском Союзе по отношению к Венгрии, Чехословакии. Успешное взятие Крыма тоже свидетельствует о возможностях Путина. Пойдет ли он на этот шаг?

Двуликость Лукашенко, пожалуй, надоела и Кремлю. Но, конечно, Лукашенко все равно лучше проевропейских либералов Беларуси. Исход головоломки — помочь или не помочь — пока не ясен. Но если подвернется кто-то из кандидатов на нового президента Беларуси, кто готов общаться с Москвой, то прощай, Лукашенко! — Москва может попробовать договориться и постепенно потушить народный гнев.

Демонстранты в шапочках из фольги на акции протеста в Минске / Еврорадио

В любом случае, Беларусь вырвалась из плена прокремлевских ценностей, не будет частью российской империи и если даже режим Лукашенко продержится какое-то время, то это будет искусственное существование, имитация жизни. Беларусь вырвалась из плена.

Чего не скажешь о России. Да из какого плена вырываться России, если ее власти сам этот плен и организуют? А если так, то надо вырваться из их плена. Но это задача посложнее.

Путин не так прост, как Лукашенко. Он — человек большой, тяжелой идеи. Я бы сказал, болезненной идеи, потому что она не только не осуществима, но и крайне нежелательна. Он хочет вернуть назад Советский Союз, хотя бы его призрак. Лукашенко — «колхозник», а Путин офицер советского КГБ. Он получил идейное воспитание, постсоветские бандитские годы наложили на него свой отпечаток, он не только выжил, но и преуспел как никто. Его карьера феноменальна. Из дворового ленинградского мальчика в президенты России. До сих пор, наверное, кружится его голова, а вместе с головой кружится и идея вернуться к мощи Советского Союза.

Россия может уничтожить весь мир своими ракетами. Легко. Но интереснее, конечно, чтобы мир уважал и даже слушался Россию, как во дворе слушаются сильного и дерзкого парня. Вот такой парень у нас уже 20 лет работает президентом, на лице его часто проскальзывает выражение разочарования в людях вообще, но имперская мечта сильнее разочарования. Правда, ненамного. Отсюда проблемы. Вот почему у президента часто ходят желваки: он не доволен окружающим миром.

И есть такой человек, который особенно ему портит картину мира — Навальный. Он его ни разу не назвал по фамилии. Так первобытные люди никогда не называли по имени диких зверей. Даже медведь (в русском языке) — это замена имени.

Алексей Навальный / Reuters via Euroradio

Навальный — самый мощный оппозиционер России. Я его немного знаю лично и должен сказать: это сильный, уверенный в своих взглядах политик. Он ничего сверхъестественного не требует для России. Как и белорусы. Он хочет достойной страны, с достойной демократической системой. К этой системе прийти в России не просто. Россия не Беларусь.

У нас все-таки советская власть покорежила людей сильнее, чем в Беларуси в целом. Все-таки до 1939 года значительная часть западной Беларуси принадлежала Европе. Мы же лишились нормальных человеческих ценностей в 1917 году, и из наших дедов и отцов повыбивали представление о чести, достоинстве. Мы были советскими рабами — это не метафора.

Я в прошлом году был в Минске на литературном фестивале. Тогда уже чувствовалось, что Европа на подходе. Мне там рассказывали, что половина белорусов не приняла аннексию Крыма. В России только 2 процента были против. Капитальная разница. И вот в эти наши головы путинская пропаганда запустила мифы о страшной Америке, развратной Европе – бессодержательные, бездарные, но клейкие, липучие мифы. Тем более, что русский человек живет при включенном телевизоре целый день. А наш царь постоянно подчеркивает, что все в мире продается и покупается (кроме него и ближайших друзей всех можно купить), и вот Навального купил Запад.

Алексей, конечно, человек жестких правил. Он не большевик, но Петр Первый — ему товарищ. И наверное, чтобы прорваться к европейским ценностям в России нужен новый Петр Первый. В последнее время Навальный стал одерживать победы. Он придумал «умное голосование», которое не позволило про-правительственной партии захватить московскую Думу полностью, да и многое другое у него получалось. Он раздражал власть, он стал опасен, особенно потому, что в сентябре будут общенациональные выборы.

Студентка протестует из-за несоблюдения статей белорусской Конституции

Конечно, власть никогда не признается, что она его отравила. Как не призналась в целом ряде других действий, от малазийского самолета до Скрипалей и пр. Для внутреннего пользования объявят, но не официально, что это немцы его отравили уже в Берлине. Но в самом поступке отравления есть что-то от садизма Ивана Грозного. Навальный дико кричал в самолете, у него были конвульсии – он стал трагикомическим персонажем, его высмеяли перед тем, как он должен был умереть. Но он не умер. Дай бог, чтобы он вернулся к нормальной жизни!

Отправление Навального — это удар по империи. Запад оттолкнет Россию с отвращением, никакой второй Ялты не получится, а вместе с провалом второй Ялты не будет и второго, гипотетического Советского Союза. Бедный-бедный Путин, он значит напрасно правит? Будет изоляция и негодование. Китай, конечно, воспользуется изоляцией и привлечет Россию к своим планам на будущее.

Но у самой России в виде России-отравительницы будущее будет опять же жизнью после жизни – вялотекущим существованием. Возможно, и у нас вырастут рабочие с политической культурой, возможно и наши женщины взяв цветы, однажды встанут (как в Минске) в одну цепь. Ведь и у нас есть протесты. Возьмите Хабаровск. Жители далекого города все никак не успокоятся, что у них отобрали популярного губернатора и посадили в тюрьму. Но все же есть разница. У нас вышли на улицу недовольные люди, лишь эмоционально поносящие режим, без особой политической культуры. У белорусов, еще раз замечу, революция приняла очертания «Солидарности». Нам до этого неблизко. Но и не так далеко, как кажется.

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