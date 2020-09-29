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Сооснователь PandaDoc Микита Микадо заявил об открытии офиса в Украине

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  • 29.09.2020, 12:51
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Сооснователь PandaDoc Микита Микадо заявил об открытии офиса в Украине

В него из Минска уехало уже 60 человек.

Cооснователь PandaDoc Микита Микадо в интервью украинскому IT-изданию DOU заявил о переводе своего бизнеса из Беларуси в Украину. По его словам, компания приступила к формированию команды, при этом из белорусской столицы в Киев, Одессу и Львов переехали уже 60 человек, сообщает office life.

Микадо рассказал украинским журналистам о сложностях, с которыми он столкнулся после обозначения своей гражданской позиции в отношении фактов насилия в ходе акций протеста в Беларуси. В отношении сотрудников его белорусского офиса было возбуждено уголовное дело, 4 менеджера остаются под стражей.

«Дело PandaDoc является лакмусовой бумажкой. Потому что в тюрьме сидят, по сути, люди, которые вообще никак нигде не выступали и ничего не делали. И сидят они в тюрьме, потому что заявления делал я. То есть выступил я, а сидят в тюрьме они», — рассказал он.

Сам предприниматель проживает в США.

Среди преимуществ Украины для ведения IT-бизнеса Микадо назвал талантливые кадры, русскоязычную среду, налоговые условия; среди сложностей — вопросы с миграционным законодательством.

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