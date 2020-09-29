Светлана Алексиевич получит высшую культурную награду Дании

Светлана Алексиевич получит высшую культурную награду Дании1
- 29.09.2020, 16:31
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Премию Sonning вручают раз в два года.
Премию Sonning 2021 получит лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич, сообщает «Радыё Свабода».
«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Светлану Алексиевич и отметить ее труды и вклад в европейскую культуру», — сказал Хэнрик Вегенер, ректор Копенгагенского университета, который вручает награду.
«Ее усилия по отношению к народу Беларуси после президентских выборов в августе - очевидное продолжение дела ее жизни, которое требует еще большего признания ее мужества».
Премия Sonning - это высшая награда Дании в области культуры, которая присуждается раз в два года за выдающийся вклад в европейскую культуру.
Премия, названная в честь датского писателя Карла Йохана Сонинга (1879-1937), была впервые присуждена в 1950 году Уинстону Черчиллю.
Среди других предыдущих лауреатов - Нильс Бор, Лоуренс Оливье, Ингмар Бергман, Вацлав Гавел, Йорн Утзон и Ларс фон Триер.