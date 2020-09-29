Блогеру Игорю Лосику в тюрьме создают невыносимые условия 8 29.09.2020, 21:20

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Об этом заявила его жена Дарья.

Больше трех месяцев назад силовики задержали администратора канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Его жена, Дарья, рассказала «Радыё Свабода», в каких нечеловеческих условиях находится ее муж и потребовала немедленно выпустить Игоря.

«Меня зовут Дарья Лосик. Мой муж, Игорь Лосик, консультант «Радыё Свабода» был задержан 25 июня прямо у собственного дома в Барановичах. С тех пор ни я, ни наша дочь Паулина, которой нет ещё двух лет, ни его родители его не видели.

Моего мужа обвиняют по уголовному делу, по которому проходят Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец и десятки других людей. Игорь ни в чем не виноват. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Абсурдность обвинения понятна абсолютно всем – в тот день Игоря даже не было в Гродно.

Вместе с тем, после задержания мой муж находится под стражей. Сначала – в СИЗО-1 на Володарского. В августе его перевели в тюрьму № 8 в Жодино. Все это время Игорю сознательно создают нечеловеческие условия, переводя из камеры в камеру, лишая его писем и прессы. Доходит просто до абсурда: как только у него появляется телевизор, его специально переводят в камеру в подвале, чтобы антенна не принимала сигнал. Человека лишают даже пропагандистского источника информации, держа в информационном вакууме. Но в последнее время издевательства дошли до крайней точки.

Используя угрозы и запугивания, Игоря заставляют оговорить себя и других людей. Признаться в том, что выдаёт воспаленный мозг пропагандистов, следователей и оперативных сотрудников.

При этом они сами не до конца понимают, в чем же должен признаться мой муж!

В воскресенье у Игоря появился новый сокамерник. С педикулезом. Не прошедший санитарную обработку. Шесть раз судимый. Сегодня же моего мужа и его сокамерников перевели в новую камеру. В полуподвальном помещении.

Размер этого помещения не позволяет сделать даже пару шагов по нему. Там можно либо сидеть, либо стоять. В дневное время прилечь запрещается под угрозой карцера. Делать без прессы и писем там можно только одно – смотреть в стену. День за днём. В одну и ту же стену. Вместо унитаза в этой камере – каменная дырка в полу, слив в которой практически не работает. Умывальник неисправен. Перегородок нет. Дырка эта прямо у окна выдачи пищи и глазка, в который заглядывает продольный. Окно в камере - условность, затянутая листом металла. В самой камере жутко холодно и сыро. Но передать Игорю тёплые вещи не разрешается, так как, по мнению администрации, еще не сезон.

Эти просто жуткие условия вместе с отсутствием прессы, адекватных сроков доставки корреспонденции, угрозами в адрес самого Игоря и его семьи: меня, дочери, родителей – подрывают как физическое, так и психическое здоровье моего мужа.

Говоря честно и прямо – для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающиеся от скотских.

Я, Дарья Лосик, жена политического заключённого Игоря Лосика, ответственно заявляю: моего мужа Вам сломить не удастся. Игорь никогда в жизни не признается в том, к чему он не был причастен. Он никогда не подтвердит все эти пропагандистские байки и грязь, льющиеся на него с телеэкранов и помоечных сайтов. Он никогда не оговорит ни себя, ни других честных людей, патриотов Беларуси.

Усиливая давление на Игоря, вы своего не добьетесь. А вот перегнуть палку можете.Я заявляю, что вся ответственность за жизнь и здоровье моего мужа и отца нашего ребенка сейчас лежит на государстве.

Конкретно – на руководстве Центрального аппарата следственного комитета, которое предъявило Игорю нелепые по своей абсурдности обвинения. На руководстве Генеральной прокуратуры, которая спрятала голову в песок и ослепла. На руководстве главного управления по борьбе с организованной преступностью, которое, мало того, что по воскресеньям бьет витрины, в рабочее время попустительствует давлению на ни в чем не виновных людей, в том числе на Игоря. На следователях, оперативниках, прокурорах, которые жмут плечами, разбрасываясь где ни попало фразой «вы же все понимаете».

Я не понимаю! Я отказываюсь понимать. Я требую! Я требую прекратить давление на моего мужа! Я требую освободить его из-под стражи. Я требую прекратить это издевательство над ним и нашей семьей».

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