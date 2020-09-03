«Баста!»: План действий на 3 сентября 3 3.09.2020, 8:16

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Фото: tut.by

Солидарность и партизанский протест.

Телеграм-канал "Баста!" и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 3 сентября:

— Доброе утро, друзья!

С каждым днем все больше белорусов вспоминают о партизанских традициях нашего народа и портят нервы оккупантам. Только в Минске в течение дня прошли акции в более, чем 30 местах. Жители столицы выстраивались в цепи солидарности в микрорайонах Новая Боровая, Малиновка, Шабаны, Грушевка, Запад, Кунцевщина, Каменная Горка, возле Академии наук и Стелы, в районах станций метро "Немига", "Михалово", "Восток", и "Пушкинская". Крупные марши прошли в Серебрянке, Уручье, Сухарево, Лошице. Традиционное место сбора вечером в центре - площадь Независимости.

Нас уже не остановить. Каждый день мы будем наносить таракану больше ударов по наиболее чувствительным точкам. Больше акций и протестов. Больше забастовок и саботажа. Больше солидарности и взаимопомощи. Больше смелости и уверенности.

План на сегодня

Утро - блокада движения для поддержки бастующих рабочих и студентов. У тех, кто опасается участвовать в стачках открыто, появляется оправдание своего отсутствия на работе или на учебе - не доехал, город стоит в пробках. Подробности читайте здесь. Как эффективно заблокировать движение на перекрестке - смотрите здесь.

Жители других городов, присоединяйтесь к утренней блокировке дорог. Пешеходы, необходимо и ваше участие. Оставайтесь на пешеходных переходах даже на красный сигнал светофора.

День - поддержка бастующих студентов. Сегодня - чистый четверг. Студенты и школьники массово выходят из БРСМ. Собираемся у корпусов своих вузов, сообщаем о планах тем, кто не знает, идем в кабинет "лукомола", подаем заявление на выход. Подробности читайте здесь.

Студенты, больше солидарности. Узнали о том, что в каком-то вузе возникли проблемы - приезжайте поддержите. Узнали о судах над вашими товарищами - приезжайте, поддержите. Показываем свою силу каждый день!

Помощь студентам и школьникам - @zabastovka_edu.

Рабочие, продолжаем забастовку - самый эффективный инструмент давления на власть. Проводим собрание на территории своего предприятия, вуза, организации, договариваемся о форме протеста, создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива. Прекращаем работу. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Помощь бастующим рабочим - @zabastovka_bel

Вечер - партизанский протест по всем городам и районам. Устроить акцию очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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