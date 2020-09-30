Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу со Светланой Тихановской 11 30.09.2020, 12:01

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Фото: Getty Images

Канцлер Германии отметила, что восхищается мужеством белорусских женщин.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщает ТАСС.

"В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской", - заявила глава правительства ФРГ в среду, выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год. Меркель отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.

Меркель также заявила, что Германия выступает за начало национального диалога в Беларуси без вмешательства извне, результаты президентских выборов Берлин не признает. "На завтрашнем саммите ЕС мы также будем говорить об отношениях с Беларусью. Мы не признаем избрание Лукашенко, мы призываем его начать диалог с собственным народом без вмешательства Запада или Востока", - сказала Меркель.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на помощницу и пресс-секретаря Светланы Тихановской Анну Красулину сообщило, что Тихановская посетит Берлин 5-6 октября. Во вторник Тихановская заявила в интервью радиостанции Radio France internationale, что намерена встретиться с Меркель на следующей неделе, а аудиенция уже "запланирована". Она проинформировала, что "также планирует ряд других встреч в Европе, часть из которых будет проходить онлайн, а часть - лично".

Напомним, что вчера Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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