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Ученые нашли загадочное подводное существо размером более 30 метров

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  • 30.09.2020, 12:55
  • 14,743
Ученые нашли загадочное подводное существо размером более 30 метров
иллюстрационное фото

Животное оказалось крупнее синего кита.

Ученые обнаружили останки подводного существа размером более 30 метров. Оно оказалось крупнее синего кита – самого большого ныне живущего животного, сообщает lenta.ua.

Специалисты начали сравнивать найденный фрагмент – полуметровую кость − с известными доисторическими существами и установили, что он остался от скелета ихтиозавра, но это лишь незначительная часть древнего морского животного. По словам ученых, останки принадлежат молодой особи, находившаяся в фазе активного роста, на что указывают множество косвенных признаков.

Прибегнув к моделированию, исследователи определили его полную длину, которая могла составлять от 30 метров. При этом синий кит, считающийся самым крупным животным на Земле, имеет длину «всего» 20-23 метров.

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