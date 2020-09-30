Ученые нашли загадочное подводное существо размером более 30 метров 2 30.09.2020, 12:55

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иллюстрационное фото

Животное оказалось крупнее синего кита.

Ученые обнаружили останки подводного существа размером более 30 метров. Оно оказалось крупнее синего кита – самого большого ныне живущего животного, сообщает lenta.ua.

Специалисты начали сравнивать найденный фрагмент – полуметровую кость − с известными доисторическими существами и установили, что он остался от скелета ихтиозавра, но это лишь незначительная часть древнего морского животного. По словам ученых, останки принадлежат молодой особи, находившаяся в фазе активного роста, на что указывают множество косвенных признаков.

Прибегнув к моделированию, исследователи определили его полную длину, которая могла составлять от 30 метров. При этом синий кит, считающийся самым крупным животным на Земле, имеет длину «всего» 20-23 метров.

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