Зрители CBS считают, что теледебаты выиграл Байден 14 30.09.2020, 14:53

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Джо Байден

Фото: АР

Аудиторию этого американского телеканала обычно оценивают как более нейтральную.

Американские зрители теледебатов Дональда Трампа и Джо Байдена отдали предпочтение кандидату от демократов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, согласно опросу SSRS, проведенному по заказу телеканала CNN, который симпатизирует демократам, шесть из десяти зрителей считают, что дебаты выиграл Байден.

Лишь 28% опрошенных зрителей считают, что более выигрышно во время дебатов выглядел действующий президент США.

Результат после дебатов примерно такой же, как и результат опроса после дебатов в 2016 году после первых дебатов между Трампом и Хиллари Клинтон. Тогда 62% считали, что Клинтон выиграла дебаты, 27% сказали, что Трамп победил.

CBS News, которую обычно оценивают как более нейтральную, сообщила, что по результатам опроса зрителей, Байден победил с 48% голосов против 41% у Трампа. Еще 10% считают, что дебаты закончились вничью.

Но подавляющее большинство зрителей - 83% - сказали, что тон дебатов был отрицательным, и самой распространенной реакцией на них было раздражение.

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