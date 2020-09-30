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Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах

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  • 30.09.2020, 21:47
  • 1,912
Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах

Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров.

В мессенджере Telegram можно будет писать комментарии к постам в некоторых каналах, сообщил основатель приложения Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что функция добавляется в среду и будет доступна после обновления приложения.

Комментарии к постам будут похожи на групповой чат, который прикреплен к каналу. При этом пользователи смогут оставлять комментарии в виде аудио-сообщений, стикеров и GIF-изображений, если это будет разрешено администраторами конкретных каналов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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