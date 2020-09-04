Экологи: Ни одна диктатура не отменила законы природы 4.09.2020, 11:05

4,528

Фото: ТАСС

Атомные станции не запускают во время революций и политических кризисов.

Сайт Сharter97.org публикует открытое обращение экологов и зеленых в связи с политическим кризисом в Беларуси и пуском БелАЭС.

Приводим текст обращения:

- Происходящее сегодня в Беларуси не может оставить равнодушными даже тех, кто находится далеко за ее пределами. Весь мир наблюдает за событиями в нашей стране - это не только сотни тысяч людей на улицах, требующих справедливости, но и насилие, использование армии против безоружных граждан, произвольные задержания, сфабрикованные уголовные дела, террор, цель которого: оставить у власти существующего правителя любыми средствами.

В этой ситуации трудно говорить об экологии, если только не учесть того, что системный экологический кризис пронизал все ветви абсолютной власти. Будущее Беларуси уже никогда не будет похожим на то прошлое, в котором мы жили 26 лет.

В ситуации кризиса легитимности власти и не работающей системы права возможно самое драматичное развитие событий, которое может привести к новым жертвам, разрушению экономики и имиджа нашей страны, и, как следствие, к утрате ее суверенитета. Пора остановить это противоборство и террор, начать честный диалог со своим народом. Ведь ни одна диктатура не отменила законы природы, несмотря на упорное противостояние им путем бессменного правления и консервации социально-экологической системы.

Сейчас крайне важно не упустить главного. В споре властей Беларуси с ее народом могут проиграть все, но, в первую очередь, власти, если будут использованы недопустимые средства. Насилие - одно из них. Второе - это пуск ненужной и опасной БелАЭС.

Атомные станции - особо опасные объекты, которые не запускают во время революций и политических кризисов.

Начнем с того, что внутренние войска и силовые структуры, которые могли бы быть задействованы для ликвидации последствий возможной аварии, сейчас заняты совсем другим - противоборством с протестующими. Ресурсы реагирования сосредоточены в местах массовых протестов, следовательно, некому будет предупреждать граждан об аварии и смягчать ее последствия.

Напомним, что риски аварии многократно возрастают в момент пуска ядерного реактора. В отношении БелАЭС они увеличиваются с учетом всех тех недочетов и проблем, с которыми строилась эта атомная электростанция.

МЧС изменило процедуру пуска БелАЭС накануне выборов, разрешив проводить пуск этой атомной электростанции поэтапно, по отдельным разрешениям, но без лицензии на эксплуатацию, до завершения соответствующей проверки безопасности. В реактор первого энергоблока уже загружено топливо, и его физический старт может состояться буквально в ближайшие недели.

Мы хотим напомнить - срок жизни диктатора вряд ли превысит 100 лет, но отработавшее ядерное топливо, как и последствия радиационных аварий остаются опасными для человека и природы на протяжении сотен тысяч лет.

Пуск атомной электростанции под Островцом нужно остановить!

Белорусская партия «Зеленые»,

Общественная кампания «Островецкая АЭС - это преступление!»,

Общественное объединение «Экодом»,

Татьяна Новикова, эколог, публицист, координатор Белорусской антиядерной кампании,

Татьяна Пошевалова, Международная НГО «Евробеларусь»,

Нина Полуцкая, директор НГО «Друзья Немана»,

Наталья Поречина, учреждение «Центр экологических решений»,

Инесса Болотина, эколог,

Леонид Платоненко, эко-активист,

Игорь Пастухов, районный координатор общественной экологической инспекции «Зеленый дозор»,

Александр Дорошевич, общественная экологическая инспекция «Зеленый дозор».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».