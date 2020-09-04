Белорусская революция продолжается (Онлайн) 1 4.09.2020, 9:54

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Солидарность — наше оружие!

Сегодня - 27-й день белорусской революции.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов не ослаблять давления на власть и продолжать наступление по всем фронтам.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в Беларуси 4 сентября.

10:08 Один из дворов недалеко от Каменной Горки. Люди украсили забор бело-красно-белыми ленточками.

9:30 Прекрасный утренний Минск!

9:22 Минск с утра застрял в пробках. Движение блокируют и водители, и пешеходы.

8:53 Новое утро белорусской революции началось с флага над Новой Боровой в Минске.

8:40 А вот так люди протестовали 3 сентября.

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