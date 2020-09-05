Аналитик о «переговорах» Варшавы и Берлина: Почему не Бим и Бом? 51 5.09.2020, 9:38

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Большую глупость придумать трудно.

«Разговор Варшавы и Берлина», перехваченный Минском, — это, конечно, шедевр, считает политический аналитик Александр Класковский. Об этом он написал в Telegram.

«За минуту разговора Майк и Ник (у меня только один вопрос: почему не Бим и Бом?), изъясняясь в стиле «СБ. Беларусь сегодня», выдают на-гора невообразимое количество месседжей, льющих воду на мельницу Лукашенко. И какой он крепкий орешек, и как верны ему чиновники и военные, и как обломался Запад со своими коварными планами против Беларуси.

Ну, и вишенка на торте — фраза, мастерски связывающая отравление Навального с задачей спасения Лукашенко: «Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Лукашенко позавчера процитировал эту фразу российскому премьеру Мишустину. Обнародование «перехвата» — это пиаровский выстрел, который по замыслу должен убить двух зайцев. Во-первых, белорусский правитель показывает, как старательно он помогает Кремлю отмыться от обвинений в отравлении неугодных персон. Во-вторых, он как бы подначивает Путина: видишь, враги хотят вбить между нами клин, но ты же не спасуешь, не поддашься, поддержишь! Поддержишь же?!

Короче, Майк и Ник заслуживают орденов от Лукашенко. Это новая вершина после фрау А. из Берлина (помните, с ее письма в администрацию Лукашенко заварилось дело «Белого легиона» в 2017 году?)».

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