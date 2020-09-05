Массовая авария на МКАД: самосвал разбил пять автомобилей

Массовая авария на МКАД: самосвал разбил пять автомобилей2
- 5.09.2020, 13:25
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Три человека пострадали при столкновении шести автомобилей.
Об этом сообщили в ГАИ.
Авария произошла 4 сентября, около 18.15, на внешнем кольце МКАД. По информации инспекторов, 29-летний водитель самосвала МАЗ ехал со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова. В результате несоблюдения дистанции он врезался в попутные Jeep и Ford. От удара последний отлетел в Toyota, после чего по цепочке повреждения получили Skoda и BMW.
В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.