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Массовая авария на МКАД: самосвал разбил пять автомобилей

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  • 5.09.2020, 13:25
  • 7,357
Массовая авария на МКАД: самосвал разбил пять автомобилей

Три человека пострадали при столкновении шести автомобилей.

Об этом сообщили в ГАИ.

Авария произошла 4 сентября, около 18.15, на внешнем кольце МКАД. По информации инспекторов, 29-летний водитель самосвала МАЗ ехал со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова. В результате несоблюдения дистанции он врезался в попутные Jeep и Ford. От удара последний отлетел в Toyota, после чего по цепочке повреждения получили Skoda и BMW.

В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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