Солист «Litesound»: Студенты МГЛУ, я горжусь вами! 5.09.2020, 14:19

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Покажите остальным университетам, как нужно бороться за свои права.

Владимир Карякин из музыкальной группы Litesound поддержал студентов.

"Зашёл сегодня поддержать студентов своего родного университета, - пишет он. - Вы молодцы, я восхищаюсь вашей жизненной позицией, способностью постоять за себя!

Перед университетом увидел парня с плакатом "Я больше не хочу здесь работать", прежде чем я успел что-либо спросить, к нему подошёл мужчина в пиджаке и увел куда-то "поговорить". Позже я узнал, что этот парень с плакатом - преподаватель китайского языка и культуры, который подал заявление об увольнении после событий в университете.

Я преклоняюсь перед людьми с высокими моральными принципами! Надеюсь, с ним сейчас все нормально, и он быстро найдёт работу.

202-ая аудитория, где проходила встреча студентов с ректором, была наполнена до отказа. Человек 50, я в том числе, остались в коридоре. Оттуда невозможно было услышать, что именно говорила ректор, но, вероятно, ее речь не произвела должного эффекта, зал скандировал "позор".

Ещё у входа я встретил преподавателя педагогического университета, удивительную женщину, которая не могла молча терпеть этот дичайший произвол бандитов, она заступилась за студентов и сорвала шквал аплодисментов, берите пример с таких неравнодушных людей, для которых честь, свобода, совесть - не пустые слова!

Студенты МГЛУ, я горжусь вами! Не давайте себя в обиду, покажите остальным университетам, как нужно бороться за свои права!"

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