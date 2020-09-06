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«Рабочие становятся во главе борьбы»

  • 6.09.2020, 13:12
  • 5,295
«Рабочие становятся во главе борьбы»

Международная координационная группа автомобилестроителей поддержала белорусов.

Как пишет сайт praca-by.info, Международная координационная группа автомобилестроителей поддержала белорусских рабочих.

«В борьбе за демократические права и свободы в Беларуси абсолютно правильно, что рабочие с мощными забастовками стоят во главе протеста. Мы, международные автомобильные рабочие, на вашей стороне. Желаем успехов в вашей смелой борьбе!» – говорится в письме.

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