«Рабочие становятся во главе борьбы»
- 6.09.2020, 13:12
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Международная координационная группа автомобилестроителей поддержала белорусов.
Как пишет сайт praca-by.info, Международная координационная группа автомобилестроителей поддержала белорусских рабочих.
«В борьбе за демократические права и свободы в Беларуси абсолютно правильно, что рабочие с мощными забастовками стоят во главе протеста. Мы, международные автомобильные рабочие, на вашей стороне. Желаем успехов в вашей смелой борьбе!» – говорится в письме.