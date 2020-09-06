Депутат немецкого Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ 6 6.09.2020, 13:31

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Герхард Шредер

Экс-канцлера Германии призвали покинуть должности на фоне отравления Навального.

Заместитель главы парламентской фракции консервативного блока (ХДС/ХСС) в немецком Бундестаге Иоганн Вадефул призвал бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера оставить должности в бизнес-структурах Российской Федерации на фоне ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает "Укринформ", об этом Вадефул заявил изданию Tagesspiegel.

"Экс-канцлер Герхард Шредер должен немедленно отказаться от своих обязанностей и должностей в России", - заявил Вадефул.

Он отметил, что даже если Москва отрицает ответственность за отравление Навального, как это было с предыдущими убийствами критиков российского режима, бывший немецкий канцлер не может игнорировать это ни политически, ни морально. "Если Шредер все еще имеет политическую порядочность и восприятие ценностей, то дальнейшее сотрудничество с компаниями и учреждениями, которые зависят от такого правительства, для него невозможно", - сказал заместитель председателя парламентской фракции правящей политической силы.

По его мнению, продолжение сотрудничества означало бы, "что Шредер по меньшей мере воспринимает бесчеловечное поведение", а следовательно - "это было бы глубоко недостойным бывшего федерального канцлера".

Такую позицию разделяет и депутат от партии Зеленых Омид Нурипур. "Когда руководство СДПГ предостерегает от разговоров о новых санкциях против России в сложившейся ситуации, возникает вопрос о том, насколько Шредер все еще влияет на СДПГ сегодня", - отметил Нурипур.

Сам Шредер молчит и не хочет комментировать эту тему. Он имеет контракты на работу и входит в руководящие органы трех крупных российских компаний, подконтрольных Кремлю - "Роснефть" и Nord Stream AG (1 и 2), является одним из самых больших лоббистов Путина в Германии. За свои услуги получает только от "Роснефти" 600 тыс. долларов в год.

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