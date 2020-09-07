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Завтра в Беларуси ожидается до +20 градусов

  • 7.09.2020, 18:38
Завтра в Беларуси ожидается до +20 градусов

Во вторник будет облачно с прояснениями.

В отдельных районах Беларуси 8 сентября ожидаются грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине страны пройдут дожди, местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются сильные дожди. Днем преимущественно по северу Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 7-12 градусов, местами при прояснениях - плюс 4-6. Днем воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

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