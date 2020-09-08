Германия проводит финальные испытания еще одной вакцины от коронавируса 8.09.2020, 11:38

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Вакцина может быть допущена на рынок уже в октябре.

В Германии будут проведены клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной немецкой фирмой BioNTech и ее американским партнером, фармацевтическим производителем Pfizer. Институт Пауля Эрлиха уже одобрил соответствующие испытания так называемой второй и третьей фазы, сообщает dw.com.

Испытания в Германии - часть международного исследования, начатого в июле. Планируется, что в нем будет участвовать до 30 тысяч добровольцев, которые получат вакцину или плацебо. К настоящему моменту в клинических испытаниях уже приняли участие 25 тысяч добровольцев в 120 исследовательских центрах по всему миру.

"Большое, контролируемое проведение третьей фазы испытаний - важное условие для того, чтобы окончательно подтвердить безопасность и эффективность вакцины", - подчеркнул в понедельник, 7 сентября, сооснователь BioNTech Угур Сахин (Ugur Sahin).

Если испытания пройдут успешно, обе фирмы уже в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок. В случае допуска планируется выпустить до ста миллионов доз до конца этого года, а к концу 2021 года планируется произвести более 1,3 млрд доз вакцины.

По всему миру фармацевтические концерны и биотехнологические компании работают над созданием вакцины от коронавируса. В Германии ранее начало проводить клинические испытания еще одно предприятие - биотехническая компания CureVac из Тюбингена.

Критика российской вакцины от нового коронавируса

Первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник-V" (Sputnik-V) была зарегистрирована в России 11 августа еще до прохождения ею третьей фазы испытаний, которая подразумевает тестирование препарата на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим российскую вакцину подвергли критике многие эксперты и организации, в частности Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка клинических исследований.

По оценке представителя ВОЗ, все данные о безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.

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