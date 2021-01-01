Певица Лолита: Мечтаю купить билет в первый ряд, когда Лукашенко будут судить

Певица Лолита: Мечтаю купить билет в первый ряд, когда Лукашенко будут судить26
- 1.01.2021, 14:43
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Звезда эстрады в новогоднюю ночь жестко «прошлась» по диктатору.
Певица Лолита Милявская в новогоднем выпуске youtube-канала «Петя любит выпить» назвала своего самого «нелюбимого блогера».
Им оказался узурпатор Лукашенко, которого Лолита отказалась считать политиком, а назвала именно «блогером, несущим всякий бред».
«Я мечтаю купить билет в первый ряд, когда его будут судить. Знаете, на это должны продавать билеты», — заявила Лолита.