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Певица Лолита: Мечтаю купить билет в первый ряд, когда Лукашенко будут судить

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  • 1.01.2021, 14:43
  • 9,867
Певица Лолита: Мечтаю купить билет в первый ряд, когда Лукашенко будут судить
Лолита Милявская

Звезда эстрады в новогоднюю ночь жестко «прошлась» по диктатору.

Певица Лолита Милявская в новогоднем выпуске youtube-канала «Петя любит выпить» назвала своего самого «нелюбимого блогера».

Им оказался узурпатор Лукашенко, которого Лолита отказалась считать политиком, а назвала именно «блогером, несущим всякий бред».

«Я мечтаю купить билет в первый ряд, когда его будут судить. Знаете, на это должны продавать билеты», — заявила Лолита.

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