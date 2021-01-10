Испанию парализовали «сибирские» снегопады 10.01.2021, 10:50

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На страну обрушился циклон «Филомена».

Утром в субботу, 9 января, Испания проснулась под толстым слоем снега. В пригородах Мадрида, к примеру, снежный покров достигает 50 сантиметров — явление, которое в этом регионе ранее не наблюдалось, отмечает метеорологическая служба страны. По данным МВД страны, погибли три человека, сообщает dw.com.

Снежный циклон, получивший название «Филомена», заставил объявить самый высокий — красный — уровень опасности в 40 провинциях, закрыть аэропорты, отменить поезда, перекрыть движение на 400 автомагистралях. На очистку дорог и помощь застрявшим автомобилистам брошены подразделения военных спасателей. Ожидается, что снегопад будет продолжаться до воскресенья. За ним последует резкое понижение температуры. Градусники в столичном регионе могут опуститься до необычной для этих мест отметки — 10 градусов мороза.

Вечером в пятницу многие жители Мадрида, несмотря на предупреждения, отправились по традиции в кафе и рестораны. Но вернуться к ночи домой смогли не все. На городских магистралях, в том числе на кольцевых М-30 и М-40 из-за снежных заносов и сотен аварий — испанцы не привыкли управлять машиной в снегопад — образовались гигантские пробки. К тому же многочисленные тоннели, позволяющие обычно справляться с транспортными потоками, пришлось закрыть.

В столице мало техники, способной бороться со снегопадами. Хотя, как отметил в своем телеобращении мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда, кое-какую дополнительную технику раздобыть все же удалось, как и песок и соль для борьбы со льдом. Но их хватило лишь для центра города. Мэр попросил население не покидать в выходные свои жилища.

Но в самой тяжелой ситуации оказалась древняя столицы страны — Толедо. По ее древним узким улочкам вообще нельзя передвигаться. Город полностью закрыт для транспорта. С завалами борются военные спасатели.

Немногим лучше и ситуация в провинции Альбасете — к юго-востоку от Мадрида. Здесь на шоссе застряли сотни грузовиков, как и в провинциях Валенсия, Аликанте и Кастельон. Спасатели и волонтеры Красного Креста доставляют им с помощью военной техники горячее питание. Эта же техника заменяет кареты скорой помощи для доставки больных и пострадавших в медицинские учреждения.

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