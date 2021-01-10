Стала известна цена российского газа для Беларуси 4 10.01.2021, 14:57

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Никаких скидок Минск не выторговал.

Цена на российский газ для Беларуси в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу кубометров. Об сообщили на телеканале "Россия 1", сообщает "Еврорадио".

В прошлом году Беларусь покупала российский газ по 127 долларов за тысячу кубометров. То есть белорусское правительство не cмогло выторговать никаких скидок.

24 декабря правительство Беларуси и "Газпром" подписали протокол по ценам на газ на 2021 год. Чиновники тогда не называли конкретных тарифов. Только заявляли, что "согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано в 2011 году".

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