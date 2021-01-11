«Застраховался от коронавируса, переболел, где мои деньги?» 1 11.01.2021, 12:55

4,136

Весной некоторые страховые фирмы объявили, что будут страховать от коронавируса.

Одни — громко и уверенно, другие — тихонечко, без пафоса. Технически в большинстве случаев COVID-19 просто добавили в типовой список «страховых» травм и болезней. Я тоже оформил такой полис — и сел терпеливо ждать вирус, пишет журналист «Онлайнера» Андрей Рудь.

Ведь, как предписано новыми регламентами, каждый белорус должен 1) пересидеть и 2) переболеть. Наконец дождался (пока по второму пункту). Теперь посмотрим, сколько мне причитается (и причитается ли вообще).

Жадность города берет

Весной, когда коронавирус еще был психическим заболеванием и лечился трактором, я собрался ехать в Россию. Перед закрытием границы — чтобы запомнить напоследок, какой мы ее оставляем потомкам. Оформлял в одном из белорусских страховых офисов «Зеленую карту». Тогда и заметил жменю буклетов «Страхование от COVID-19». Схватил, некоторое время мусолил…

Теория вероятностей шептала мне: надежды нет, заболеть должны все. Надежда говорила: ай, пронесет. Жадность сказала: о, легкие деньги! Трезвый (как он утверждает) расчет заявил: это даже еще более верное дело, чем вложить тысячу долларов в рубли и разбогатеть, как Владыко.

Представив, что я обычный гражданский, которому не придет в голову читать километровые договоры, просто попросил застраховать меня и от «ковида» — чтобы два раза не вставать. Тем более что мы в Беларуси, а тут же все честно — читай, не читай.

Девушка тогда объясняла, что это, по сути, простая «травматическая» страховка, в которую добавили вирус. Я не понял ни единого слова, заплатил 22 рубля 50 копеек, тут же забыл про них и поехал в свою Россию.

Позже жена, которая умеет читать, выяснила, что я застраховался на 5000 рублей. Ну окей.

Что? Где? Почем?

Пока я мечтаю о богатстве, рассмотрим предложения, которые удалось найти у белорусских страховщиков. Напомним, в большинстве случаев «ковид» просто добавлен в типовые медицинские страховки, всю жизнь имевшиеся у фирм. То есть вы приобретаете также «защиту» от длинного списка других напастей.

Далеко не все белорусские компании страхуют от COVID-19 (либо не особенно афишируют это). В поисках конкретных сумм, сроков и условий вам придется не раз скачивать с корпоративных сайтов какие-то «вордовские» файлы (чтобы убедиться, что в этом крючкотворстве все равно может не оказаться ответа на главный вопрос — «Сколько заплатят?»).

Кроме того, при звонках «вручную» может выясниться, что условия и цены изменились «вот пару дней назад». А в некоторых городах такое страхование вообще отменено без объяснения причин. Ситуация может меняться быстро и странно, поэтому лучше переуточнять.

Стоит также учитывать, что договор может «включаться» с отсрочкой, в разных фирмах они разные. Такой инструмент страховщики используют, чтобы защититься от тех, кто почувствовал себя инфицированным и решил срочно застраховаться, когда де-факто страховой случай уже наступил.

Мы же посмотрим некоторые наиболее типовые варианты: страховая сумма — 5000 рублей (или около того), срок — год, территория — Беларусь.

«Промтрансинвест»

С меня больше полугода назад, напомним, здесь взяли 22,5 рубля. Но цены изменились (не только здесь). На сайте компании имеется онлайн-калькулятор. Если сегодня ввести в него мои параметры, то выскакивает другая сумма — 46,5 рубля.

Если указать территорию действия страховки не Республика Беларусь, а мир, то получается 70 рублей.

Выплата зависит от количества дней на лечении (считаются с даты взятия теста):

- от 3 до 15 дней — 5% страховой суммы, или 250 рублей;

- от 16 до 30 дней — 8%, или 400 рублей;

- от 30 дней — 10%, или 500 рублей.

«Белнефтестрах»

Тут предусмотрен один вариант страховой суммы — 5000 рублей. Стоит 105 рублей.

Есть важная оговорка: это только для тех, кто не является «работником организации здравоохранения, работником ИП, осуществляющего медицинскую деятельность, ветеринарным работником, учащимся медицинских, ветеринарных учебных заведений». Для тех, кто является, — 131,5 рубля.

Договор вступает в силу на 16-е сутки после оформления.

Страховые выплаты зависят не от длительности болезни, а от того, где лечились:

- амбулаторно — 15% страховой суммы, или 750 рублей;

- в стационаре — 20%, или 1000 рублей;

- в случае установления инвалидности — от 50%.

Тут есть еще одно любопытное обстоятельство, которое мы припомним ниже.

«Белгосстрах»

Максимальная страховка на 5000 рублей обойдется в 1%, или 50 рублей (есть еще вариант на 3000). Страховка включается спустя 15 дней после подписания договора.

При оформлении полиса здесь тоже уточняют род деятельности, в частности не имеете ли вы отношения к медицине. В этом случае условия могут оказаться менее выгодными для клиента.

Выплаты зависят от сроков лечения (неважно, где вы болели):

- от 1 до 20 дней — 15% страховой суммы, или 750 рублей;

- больше 21 дня — 20%, или 1000 рублей.

ТАСК

Можно выбрать один из четырех размеров страховой суммы — от 2000 до 8000 рублей. Например, годовая страховка на 6000 рублей стоит 45 рублей. Оформить и оплатить можно онлайн, включится она с задержкой 10 суток.

Выплаты привязаны к срокам лечения вне зависимости от того, болели вы дома или в больнице:

- от 1 до 20 дней — 5% страховой суммы;

- от 21 до 30 дней — 8%;

- больше 30 дней — 10%.

На что надеются страховщики?

— Скажите, реально платят или это получится хождение по мукам? — разговаривая с очередным страховым агентом из Гомеля, я никак не могу поверить, что все так просто.

— Не волнуйтесь, реально платят. К нам в день приходит по два-три заявления, выплаты поступают. Некоторые люди переживали, что якобы медики не ставят такой диагноз, — но неправда, нормально они ставят, проблем не возникало.

— Хоть бы вас не разорить…

— Не разорите.

Но как тут можно не разориться? Непонятно.

Страховщики не хотят (и не должны) раскрывать свои планы и объяснять, на что вообще рассчитывают. Накопленную веками статистику травм, болезней и других бед они охраняют тщательно, выводят из нее свои математические модели. Пожадничаешь — съедят конкуренты, продешевишь — потеряешь прибыль.

Из тысячи застраховавшихся от несчастного случая сломают ногу и будут загрызены змеями в течение страхового периода, допустим, пятеро. Логика в таком бизнесе есть: выплаты клиентам все равно будут меньше их взносов.

Но у пандемии другая математика. С вакциной много шума, но еще больше непонятности. Многие по-прежнему склоняются к тому, что переболеть обязан едва ли не каждый. Если так, то даже по самому легкому варианту каждый застрахованный должен получить в разы (я — в 17 раз) больше, чем он принес страховой компании.

Да, есть люфт по времени — кто-то из страхователей может не уложиться во временные рамки и не успеть заразиться за условный год. Тогда его платеж уходит в копилочку компании. И появится время подумать, не закрыть ли убыточный проект или не откорректировать ли цены.

Помните, мы упомянули про «любопытное обстоятельство» в «Белнефтестрахе»? Так вот, там сообщили:

«Оформление полиса, предусматривающего страхование от COVID-19, в Минске и Минской области прекращено».

Недавно обеспокоились контрольные органы в России, где тоже активно страхуют от COVID-19: ведь можно сделать красивый с виду продукт «невыплатным». Прокуратура обнаружила предпосылки к этому в некоторых типовых договорах. При желании это довольно просто, подвох по всем правилам оформят мелкими буквами, обоснуют, почему именно ваш случай не подпадает под условия. Достаточно предусмотреть условия, при которых — даже в случае инфицирования — страховых выплат не полагается.

Например, есть несколько психоделический финт, который теоретически может стать причиной отказа в выплате. Пандемия (в том числе COVID-19) — это форс-мажор. А форс-мажорные обстоятельства могут стать причиной отказа в выплатах, если это определено договором.

Конечно, трудно представить, что кто-то из белорусских (да и российских) страховщиков воспользуется этим парадоксом. На практике бизнес все же руководствуется здравым смыслом и рыночными законами, которые предусмотрены для того, чтобы слишком хитрые компании не выживали.

Где мои деньги?

Разумеется, нельзя просто так взять, прийти в страховую фирму и забрать деньги. В офисе «Промтрансинвеста», куда я явился после окончания больничного, предложили два варианта рассмотрения вопроса.

Более быстрый: я самостоятельно отправляюсь в медучреждение, получаю выписку о болезни, приношу ее страховщику. Тогда (в случае положительного решения), говорят, выплата происходит в течение «пары недель».

Менее быстрый: компания сама делает запрос в медучреждение, сама получает необходимые справки. Сказали, «может уйти месяца два».

Мы растянем удовольствие и воздержимся от посещения медицинских организаций в это неспокойное время. Выбираем второй вариант. Снова садимся ждать.

Кстати, задействованы современные трафики. Вскоре после написания заявления, мне в мессенджер пришла ссылка, по которой можно следить за процессом. Очень удобно и приятно наблюдать, как к тебе плывут твои богатства.

Тем временем некоторые знакомые утверждают, что подхватили вирус второй раз. Как думаете, стоит попробовать еще раз или просто потеряю деньги?

Продолжение следует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».