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Свободные белорусские спортсмены ответили на визит Фазеля в Минск

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  • 11.01.2021, 15:05
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Свободные белорусские спортсмены ответили на визит Фазеля в Минск
Фото: ТАСС

Главу IIHF призвали уважать народ Беларуси.

В Сети появилось заявление Белоруского фонда спортивной солидарности в связи со встречей президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля с Лукашенко. Сайт Charter97.org публикует заявление свободных спортсменов.

«BSSF находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко. То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко, создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30 тысяч человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой.

BSSF призывает руководство IIHF уважать белорусский народ и те страдания, которые пережили люди от режима Лукашенко. BSSF совместно со всем беларуским народом и мировым демократическим сообществом призывает IIHF:

1. В ближайшие сроки объявить о невозможности проведения ЧМ в Беларуси по причине грубейшего нарушения прав человека и всех общечеловеческих принципов со стороны режима Лукашенко.

2. Провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя ФХБ Дмитрия Баскова.

3. Провести расследования фактов давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХБ», — говорится в заявлении.

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