Аномальная жара в Греции: локдаун на пляже и купания в море 1 11.01.2021, 15:54

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Один из датчиков температуры в стране в воскресенье показал +31 на солнце.

В Греции в выходные зафиксировали аномально высокие температуры, связанные с теплыми воздушными массами из Африки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Температура в Афинах в воскресенье достигла +23 по Цельсию, люди проводили время на пляже, купались в море и гуляли по набережной, в то время как полиция патрулировала, чтобы контролировать толпу. Один из датчиков температуры в воскресенье показал +31 на солнце.

По данным Национальной обсерватории Афин, за последние 50 лет такие высокие температуры в январе наблюдались только дважды: в 1987 и 2010 годах.

С начала ноября Греция находится под частичной изоляцией, люди вынуждены носить маски в общественных местах. На прошлой неделе власти продлили ограничения, в том числе запрет на публичные собрания, как минимум до 18 января.

Однако, несмотря на ограничения, людям разрешалось проводить время на пляжах и в парках.

По данным Национальной метеорологической службы (EMY), средние январские температуры по всей Греции обычно колеблются от минусовых до +5, или максимум +10 в прибрежных регионах.

Метеорологи заявили, что теплый фронт, пришедший в субботу, как ожидается, отступит в ближайшие несколько дней.

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