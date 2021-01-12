Необыкновенный импичмент 9 12.01.2021, 20:12

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Почему демократы и республиканцы заинтересованы в официальном обвинении Трампа.

Дональд Трамп, безусловно, войдет в историю США как президент, который разрушал традиции и создавал прецеденты. В частности, еще несколько недель назад вряд ли кому-то пришло бы в голову, что глава мощнейшего государства мира может быть подвергнут импичменту повторно в течение одной президентской каденции. Более того, импичмент, инициированный за 10 дней до завершения срока полномочий хозяина Белого дома, — это нечто абсолютно новое в американской истории. Попробуем разобраться, зачем демократы хотят устранить Трампа с должности на несколько дней раньше установленного Конституцией срока; возможно ли это, и к каким последствиям может привести, пишет zn.ua.

Прежде всего, сжато напомню факты, предшествовавшие второй попытке. 6 января текущего года Трамп собрал возле Белого дома многотысячный митинг сторонников, где пообещал своим фанатам, что они отчаянно будут бороться за Белый дом, и призвал их идти на Капитолий. Что произошло дальше, хорошо известно: толпа ворвалась в здание Конгресса, общее заседание палат было прервано, конгрессменов эвакуировали, помещение американского парламента подверглось актам вандализма, погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Уже на следующий день лидер демократического большинства Палаты представителей (и вместе с тем спикер нижней палаты Конгресса) Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинств Сената Чак Шумер призвали к немедленному отстранению Трампа от должности в порядке, предусмотренном 25 поправкой к Конституции США. Если же Майк Пенс откажется инициировать эту процедуру, лидеры демократов обещали начать второй импичмент президенту.

Поскольку Пенс сигнализировал, что не будет прибегать к процедуре досрочного отстранения Трампа от должности, а без вице-президента задействовать механизм, предусмотренный 25-й статьей Конституции США, невозможно, уже в понедельник 11 января ряд конгрессменов от Демпартии внесли в нижнюю палату американского парламента проект статей об импичменте. Теперь процедурно Палата представителей должна сделать такие шаги:

— юридический комитет должен инициировать комитетские слушания об импичменте и обратиться в Палату с предложением утвердить резолюцию о начале процедуры импичмента;

— Палата представителей на своем пленарном заседании должна обсудить и утвердить резолюцию, предложенную юридическим комитетом;

— юридический комитет должен провести расследование по делу об импичменте и принять большинством голосов статьи импичмента; расследование имеет форму публичных слушаний;

— Палата представителей на своем пленарном заседании должна обсудить результаты расследования и утвердить статьи импичмента, по своей природе являющиеся обвинительным выводом.

В случае утверждения статей импичмента нижняя палата, которой отведена роль досудебного следствия, передает дело на рассмотрение Сенату. На время процедуры импичмента он превращается во временный квазисудебный орган, на заседаниях которого председательствует руководитель Верховного суда США. Поскольку слово impeachment с английского переводится именно как «официальное обвинение», то, с технической точки зрения, можно считать, что с момента утверждения статей об импичменте в Палате представителей, импичмент уже состоялся, ведь должностное лицо (согласно американской конституции, в порядке импичмента может быть отстранен не только президент, но и другие должностные лица, в частности судьи федеральных судов) переходит в статус обвиняемого. На этой стадии миссия нижней палаты завершена.

Обычно, в контексте американского конституционализма, импичментом называют полную процедуру досрочного освобождения от должности высоких должностных лиц в обеих палатах Конгресса. Особенностью рассмотрения дела в Сенате является не только председательство на заседаниях верхней палаты руководителя Верховного суда США, но и принятие решения об отстранении президента от должности в порядке импичмента двумя третями голосов. Поскольку Сенат состоит из ста сенаторов плюс вице-президент как спикер верхней палаты, то для завершения процедуры необходимо 67 голосов.

Судя по личной враждебности, которую Нэнси Пелоси чувствует к Дональду Трампу, и убедительному большинству у демократов в Палате представителей, статьи импичмента могут быть утверждены уже на этой неделе. В конце концов, украинцев не удивишь таким турборежимом. А вот с продолжением процедуры в Сенате сейчас есть серьезные проблемы.

Во-первых, верхняя палата Конгресса не будет работать в сессионном режиме до 20 января. Во-вторых, даже после триумфальной победы в Джорджии на довыборах 6 января демократы не будут иметь большинства в Сенате до тех пор, пока Камала Харрис не принесет присягу вице-президента. Потому что именно голос вице-президента — решающий в Сенате 117-го созыва, где голоса разделены поровну между республиканцами и демократами. Напомню, что до 20 января вице-президентом (и по должности спикером Сената) остается республиканец Майк Пенс, не поддерживающий идею досрочного отстранения Трампа от должности. Соответственно, лидером республиканского большинства в Сенате остается Митч Макконнелл, который тоже не в восторге от идеи второго импичмента. Наконец, по состоянию на сегодняшний день лишь несколько сенаторов-республиканцев заявили о своей готовности поддержать отстранение Трампа от должности в порядке импичмента. Впрочем, чтобы довести импичмент до хорошего результата, нужно, напомню, две трети голосов всех сенаторов, то есть, по меньшей мере, 16 республиканских голосов.

Поэтому почти наверняка Трамп досидит свою каденцию в Белом доме. Но это не означает, что он не станет первым в истории США президентом, в отношении которого процедуру импичмента все-таки доведут до логического завершения. Дело в том, что ни одно положение Конституции США не запрещает продолжить процедуру импичмента в Сенате после завершения президентской каденции. Вероятно, уже после того, как Сенат утвердит всех ключевых назначенцев Байдена и примет ключевые законы о новых экономических стимулах и борьбе с пандемией, что следующий президент считает приоритетным.

Не абсурдно ли объявлять импичмент президенту после того, как он оставит Белый дом, спросит читатель. И здесь начинается самое интересное. Как и в Украине, звание президента в США является пожизненным. Скажем, Билл Клинтон остается 42-м, Джордж Уокер Буш — 43-м, а Барак Обама — 44-м президентом США. Как и в Украине, в США президенты имеют определенные привилегии даже после завершения каденции. Но в случае с Дональдом Трампом главное даже не титул 45-го президента США и не привилегии, главное то, что доведенный до конца импичмент воспрепятствует ему снова баллотироваться на должность президента в 2024 году, о чем прямо идет речь в последней части раздела 3 статьи 1 Конституции США.

А в том, чтобы предотвратить возвращение Трампа в большую политику, заинтересованы как демократы, так и ведущие республиканцы. Потому что в Украине часто игнорируют тот факт, что на последних выборах Дональд Трамп получил больше всего голосов избирателей среди всех республиканских кандидатов на президентскую должность за всю историю США. Ни за одного из других президентов никогда не голосовало даже 70 миллионов американцев, тогда как Трампа в прошлом году поддержали свыше 74 миллионов избирателей. И именно за это электоральное наследие уже начался бой среди консерваторов. Но выиграть его при живом Трампе, который может баллотироваться в президенты в 2024-м, нереально. Поэтому многие «трамписты» спят и видят, как бы превратить 45-го президента США в «отставного генерала».

Свежий опрос свидетельствует, что даже после штурма Капитолия республиканское ядро остается преданным Дональду Трампу. Хотя сторонники обеих партий явно осуждают радикальный экстремизм, 70% республиканцев до сих пор уверены, что президент Трамп защищает демократию, а не подрывает ее; 73% верят, что результаты выборов президента были фальсифицированы, и 80% считают, что Трамп не несет ответственности за штурм здания Конгресса его сторонниками. Более того, 70% сторонников Великой старой партии убеждены, что конгрессмены-республиканцы, выступавшие против официальной сертификации победы Байдена на общем заседании палат американского Конгресса 6 января, защищали демократию.

В такой ситуации понятно, что перед ведущими республиканцами вроде сенатора Теда Круза стоит непростая задача — устранить с политического олимпа Дональда Трампа, но сохранить трампизм как инструмент беспрецедентной мобилизации консервативного электората. Поскольку 46-й президент США Джо Байден является, скорее, центристом, а не радикальным реформатором вроде Франклина Рузвельта или Авраама Линкольна, республиканцам не стоит надеяться на перетекание к ним голосов тех, кого в США обычно называют независимыми избирателями. Следовательно Республиканская партия, скорее всего, будет продолжать играть на ресентименте провинциальной «одноэтажной» белой христианской Америки, время которой неудержимо проходит. А это означает дальнейшую радикализацию американской политики и усиление раскола в американском обществе.

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