Ученые обнаружили новые лечебные свойства золота 3 13.01.2021, 8:59

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Металл эффективно борется с потенциально опасными микроорганизмами.

Выраженные целебные свойства есть у разных драгоценных металлов — к ним относится в том числе и золото. Ученые из Испании описали новые полезные свойства золота для человеческого организма. Об этом пишет издание Wiley Online Library (перевод — lenta.ua).

Как выяснили специалисты испанского университета URV, в составе золота присутствуют особые инертные наночастицы, которые могут эффективно бороться с потенциально опасными микроорганизмами. В результате золото приобретает выраженные антимикробные свойства, наделяющие драгоценный металл потенциалом медицинского применения.

Испанские ученые проверили свое предположение, получив в лаборатории золотые наночастицы, толщина которых была в восемь раз меньше толщины человеческого волоса. Авторы исследования детально проанализировали полученные наночастицы, а также изучили их свойства. "Химически инертные золотые наночастицы могут быстро уничтожать даже самых опасных микробов — в основе этого механизма лежит способность наночастиц золота деформировать клеточные стенки", — говорит исследователь Владимир Баулин, представитель кафедры химической инженерии.

"Золото является одним из самых химически неактивных металлов, но этот факт не мешает ему быть эффективным антибактериальным средством. Мы уверены, что потенциал медицинского использования золота пока что очень далек от полного раскрытия", — сказал ученый.

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