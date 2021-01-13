Российский газопровод «Сила Сибири-2» может стать катастрофой для «Газпрома» 9 13.01.2021, 14:45

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Вероятные потери оцениваются в миллиарды долларов.

В понедельник, 11 января в Монголии произошло землетрясение, дошедшее до Иркутской области. Ученые и раньше относили территорию к сейсмоопасной, но теперь расчеты подкрепились реальными разрушениями. Эпицентр находился возле монгольского поселка Турт, где интенсивность достигала 8,7 баллов. Это всего в 300 километрах от запланированного маршрута трубопровода «Сила Сибири 2», в районе которого толчки достигали 6 баллов. И сейсмическая угроза способна похоронить планы главы «Газпрома» Алексея Миллера по строительству альтернативного маршрута газопровода в Китай или привести к удорожанию проекта в несколько раз, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

При таких сотрясениях к газопроводам предъявляются особые требования: к опорам, способу прокладки и качеству металла. Для магистральных газопроводов требования в разы жестче. К наземной инфраструктуре также повышенные требования.

Ликвидация возможных ЧП станет головной болью не только для поставщика, но и для операторов газопровода, и покупателей газа.

В условиях неожиданной сейсмической активности на юге байкальского региона и в Монголии «Газпрому» партнеры вынуждены еще раз пересмотреть свои планы, чтобы не потерять миллиарды долларов, пишут автора канала.

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