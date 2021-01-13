Новые мутации коронавируса обнаружены в США 13.01.2021, 21:24

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Новые мутации вируса SARS-CoV-2 распространяются быстрее ранее известных разновидностей.

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщается на сайте учреждения. Они предполагают, что оба варианта могли сформироваться на территории США, передает РБК.

Как и «британский» штамм, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является более заразным, чем ранее известные варианты SARS-CoV-2, эти версии вируса также передаются быстрее, полагают исследователи. Но ученые не считают, что новые штаммы повлияют на эффективность вакцин, передает CNBC.

Первую из двух новых версий коронавируса обнаружили только у одного пациента из Огайо, и сейчас сложно судить, насколько этот штамм распространен.

Другая разновидность начала доминировать в столице Огайо Колумбусе. Ее распространение пришлось на трехнедельный период в конце декабря 2020 года и в начале января. «Новый штамм имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие версии, которые мы изучали, но представляет собой значительную эволюцию вируса», — заявил доктор Дэн Джонс, под чьим руководством проводилось исследование. По словам ученого, появление этой разновидности не связано с «британским» штаммом или вариантом вируса, обнаруженным в ЮАР.

«Сейчас у нас нет достаточной информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — указал соавтор исследования Питер Молер.

Как отмечают ученые, новые штаммы образуются в разных частях мира независимо друг от друга. «Вирусы естественно мутируют и развиваются с течением времени, но изменения, которые мы наблюдали за последние два месяца, были более заметными, чем в первые месяцы пандемии», — пояснил Джонс.

Представитель Центра США по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство Министерства здравоохранения) Джейсон Макдональд заявил CNBC, что ведомство изучает работу ученых.

Американские СМИ, в том числе CNN и NBC News, сообщили о возможном появлении в Соединенных Штатах собственного варианта коронавируса еще в начале января. Однако в ответ Макдональд указал, что пока это не доказано.

В декабре в Великобритании сообщили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. По данным властей, он активно распространялся с середины ноября, но мог появиться уже в сентябре. «Британский» штамм выявили более чем в 40 странах, в том числе в России.

Позднее о новых мутациях вируса сообщили также в Нигерии, ЮАР и Японии. В ВОЗ заявили, что мутации продолжатся и в дальнейшем, а большая часть уже выявленных вариантов не оказала значительного влияния на сам коронавирус с точки зрения скорости его передачи или тяжести протекания инфекции.

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