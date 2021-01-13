В брестской школе меньше чем за месяц умерли два учителя 2 13.01.2021, 22:22

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фото: vb.by

Ситуация с коронавирусом в белорусских школах напряженная.

В СШ № 7 г. Бреста за последний месяц умерли два педагога: одной учительнице было 60 лет, второй — всего 44 года. По словам коллег, женщины болели COVID-19. Rebenok.by узнал, с каким настроением в школе начали 3-ю четверть.

24 декабря стало известно о смерти учительницы начальных классов. Говорят, изначально она заболела бронхитом, легла в больницу, а коронавирус подхватила позже.

Не успела школа проститься с одним учителем, как стало известно о смерти еще одной коллеги. Учительница преподавала немецкий язык, ей было 44 года.

— Похороны прошли вчера, 12 января. Хоронили в закрытом гробу, — рассказала нам коллега учительницы. — Умершая страдала диабетом, долго болела и вот… Одними похоронами мы год закончили, вторыми начали.

После ухода коллег на больничный никого не изолировали в качестве контактов первого уровня.

— Теперь же, по правилам, даже дети в классе не всегда становятся контактами. А учителя — тем более, — говорит один из педагогов. — Все это проблема не одной школы, а проблема государства, его отношения к коронавирусу. У нас в конце второй четверти просто некому было проводить замены. У старшеклассников преподавали учителя из начальной школы. Я тоже болела. Но тесты мне никто не сделал. Доктор сказала: «Да, вы попали, но легко отделались».

После двух похорон настроение у педагогов подавленное. Некоторые боятся ходить на работу, при этом надежд на дистанционное обучение не питают. В нашей стране — это не выход, считает учитель.

— В прошлом году были попытки, но это не работало. Например, в начальной школе нельзя качественно донести материал без живого общения: каждому надо внимание уделить. Толку от записанных видео немного. В старшей школе, может быть, организовать дистанционку проще. Но весной старшеклассники занимались удаленно и все время жаловались, что компьютеры «висят». Я замучилась, когда проверяла домашние задания, присланные по вайберу. Зрение упало.

Заставлять детей носить маски, особенно в начальной школе, учителя тоже не видят смысла.

— Они не будут в них сидеть. Наблюдаю, что эти маски дети таскают-бросают везде, дотрагиваются до них по 20 раз. И у нас, кстати, очень тяжело переболели два учителя, которые постоянно ходили в масках, не снимая. Обе лежали на ИВЛ.

Педагоги уверены, что в нынешних условиях ничего не остается, как просто продолжать работать и максимально беречься.

— Заставляем детей руки мыть, сами моем по 10 раз, проветриваем. Гардеробщицы ручки протирают, технички полы трут. Все, что можно сделать, в нашей школе делается. Но, повторюсь, что эта проблема — не учреждений образования, а государства.

В администрации школы нам сообщили, что сейчас педагоги болеют меньше, чем во второй четверти. Заместитель директора по учебной работе Елена Головейко подчеркнула, что в школе стараются бороться с вирусом, насколько это возможно.

Мы уточнили, принимались ли какие-то дополнительные меры после смерти двух педагогов: ушел ли кто-либо из сотрудников на самоизоляцию? Елена Головейко ответила, что карантин был излишним.

— Педагоги долгое время отсутствовали (находились на больничных). Это не та ситуация, когда человек сегодня на работе, а завтра с ним вдруг что-то случается. Поэтому не было необходимости отправлять сотрудников на самоизоляцию.

В декабре писали о том, что ситуация с коронавирусом в школах напряженная: в отличие от детей учителя болеют COVID-19 не всегда легко, есть смертельные случаи. Узнать точную цифру по заболевшим педагогам нам не удалось. В Министерстве образования пояснили, что данные собирают в регионах, однако там озвучить статистику отказались.

Тем временем, в странах-соседях принято решение о продлении школьных каникул и, частично, дистанционного обучения. В Латвии ученики начального звена приступят к занятиям только после 25 января. Старшеклассники остаются на удаленке. В России аналогичные меры приняты в ряде регионов. В Москве каникулы были увеличены на неделю, до 17 января. В Украине сохраняется полный локдаун, школьники переведены на дистанционное обучение. Работают только детские сады.

По данным Минздрава, в Беларуси за последние сутки зарегистрировано 1972 новых случаев коронавируса.

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