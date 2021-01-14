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ВОЗ экстренно собирается из-за коронавируса-мутанта

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  • 14.01.2021, 8:15
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ВОЗ экстренно собирается из-за коронавируса-мутанта

Причина – слишком быстрое распространение инфекции по всему земному шару.

В четверг, 14 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внепланово проведет уже шестое заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. На нем обсудят более заразные мутации коронавируса.

Как сообщает dw.com, встреча пройдет на две недели раньше чем планировалось изначально. Напомним, ранее ВОЗ предупредила, что в мире может появиться еще больше мутаций коронавируса. Причина этого – слишком быстрое распространение инфекции по всему земному шару.

Кроме того, эксперты не исключили, что второй год пандемии станет еще тяжелее, чем первый. Ведь уже сейчас заболеваемость снова достигла пиковых показателей.

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